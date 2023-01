"Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no Pique", Shakira en su nueva canción junto a Bizarrap

La espera terminó, pues la nueva canción de Shakira y Bizarrap, ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Este sencillo, titulado como 'Sesión #53' es una lírica en la que Shakira expresa todo su dolor e ira hacia Gerard Piqué y su infidelidad con Clara Chía.



Desde los primeros minutos de su lanzamiento, la canción ya se ubica en el puesto no.1 de las más escuchadas del mundo y ha sido aplaudida por millones de personas, quienes apoyan a la cantante, incluyendo a personalidades reconocidas del mundo de la música y el entretenimiento, como Antonela Roccuzzo, el Kun Agüero, Tainy, Paulo Dybala, Prince Royce, entre otros.



Así entonces, en esta producción la colombiana y el argentino le tiran fuertes mensajes al exfutbolista, como: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique".



Le puede interesar: Shakira y Piqué: lo que se sabe de lo que habría sido su primera pelea del 2023



Además, en contra de lo que dice en 'Monotonía', Shakira esta vez si le echa la culpa a Pique de todo, asegurando: "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía, que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique".



Hasta el momento, la canción sigue aumentando sus reproducciones tanto en YouTube, como Spotify y Apple Music. Además, la estrella colombiana es número 1 en las tendencias mundiales de Twitter, red social donde también han aprovechado, los seguidores de la artista, para burlarse de Gerard Piqué y así demostrar su apoyo a la cantante.



"Ella llegó por revancha, ella va a mostrarle al mundo todo lo que sintió, pero esta vez, no desde el dolor, sino desde la ira y el rencor", señaló una internauta.



Por su parte, otro usuario manifestó que, "Mientras nosotros nos tiramos a la pena por una tusa, Shakira saca sus uñas, las afila y expresa todo su dolor en una sola canción, con la que ganará mucho dinero. Esa sí es una buena forma de vencer el pasado y lucrarse de él, Grande Shakira".