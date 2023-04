Esta es la verdadera causa de la muerte de Raquel Welch y la enfermedad que padecía

Raquel Welch murió a sus 82 años el pasado 15 de febrero y se ha revelado que la causa de su muerte fue un paro cardíaco, reveló su certificado de muerte, obtenido por TMZ.



El certificado también revela que la estrella hollywoodense padecía Alzheimer y esta enfermedad fue listada como una condición que provocó la causa de su muerte. El manager de la actriz reveló al momento de su muerte que ella murió "en paz" después de una "corta enfermedad".



La icónica actriz y empresaria —quien tenía su propia línea de pelucas— tuvo una exitosa carrera de más de 50 años, actuando en más de 30 películas y 50 series de televisión. Welch tuvo dos hijos: Damon Welch y Tahnee Welch.



Su última actuación fue en el 2017 en la película 'How To Be a Latin Lover', junto a Eugenio Derbez y Salma Hayek.



Welch, cuyo verdadero nombre era Jo Raquel Tejada, nació en Chicago, y era hija de Armando Carlos Tejada, un ingeniero boliviano, y Josephine Sarah Hall, su esposa estadounidense.