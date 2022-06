Entrevista con Jackson Martínez, ahora rapero cristiano

El exfutbolista Jackson Martínez sabe que noventa minutos son suficientes para cambiar la historia del fútbol. Cuando el que fue número 21 de la Selección hacía un gol, los colombianos saltaban de alegría, mientras el chocoano daba gracias a Dios y celebraba con sus compañeros.



Sin embargo, sus posibilidades cambiaron cuando, por una lesión, tuvo que colgar sus guayos. Fue entonces cuando se abrió para él un mundo que hasta entonces se le había hecho imposible, el musical, con el que llegó su propósito de “evangelizar por medio de la palabra de Dios”.



Desde hace dos años, el exjugador que ejercía como delantero en el Portimonense, se retiró del fútbol debido a una lesión del tobillo en el 2015. “Quiero compartirles que he decidido dar fin a mi carrera como futbolista profesional, decisión difícil de tomar, pero a su vez la más sabia”, fueron las palabras con las que Martínez inició su comunicado de despedida en redes sociales. Aunque, en este momento, los guayos no son su herramienta de trabajo, los mantiene guardados en un rincón de su casa en Portugal, por si en algún momento los llega a necesitar.



Además de la cancha, la música ha sido otra de sus pasiones. Desde siempre ha escrito, como hobby, canciones para sí mismo y para Dios. Por eso, cuando por fin dio el paso a los micrófonos, sus productores musicales encontraron que el deportista tenía y tiene mucho que expresar. “En ese momento quería recordar que Dios es bueno, a pesar de mi lesión, y de lo difícil que fue dejar el fútbol, por lo menos por un tiempo. Así que quise presentar mis canciones para compartirlas con mi familia y para alabar a Dios. Cuando llegué a la disquera me dijeron: ‘Hay que publicar estas canciones’ y mi respuesta automática fue, ‘no, no, no, yo soy futbolista, no cantante’. Pero poco a poco me fui convenciendo de que tal vez tenía una oportunidad”, comenta el ahora cantante de música gospel.



‘No hay duda’, es un reflejo de la confianza que usted tiene en Dios, ¿Cómo nace esta canción?



La inspiración nace de la certeza, de no tener duda de seguir al padre celestial. Hay muchas cosas que se presentan en nuestra vida, muchos pensamientos que nos ponen a divagar en cuanto a esta decisión tan importante, que es seguir a Dios. Y yo no tengo ni la más mínima duda. Mis canciones son evangelistas, la idea es mostrar lo que es mi propia vida espiritual, llena de pecados, porque así somos los seres humanos.



No quiero mostrarme como si tuviera una vida perfecta, sino como alguien que le comparte a los demás cómo Dios quiere que vivamos en obediencia de acuerdo con su palabra.



¿Para usted qué significa la salvación?



Yo creo que la salvación no es un proceso, sino un momento en el que tú le entregas tu vida a Dios, un momento en que tú reconoces que no la mereces. Pero recibes por gracia y misericordia el gran amor de Cristo, a través de su muerte .

“Debemos vernos a través del espejo de la verdad como los seres pecadores, pero que estamos frente a un Dios perfecto que está dispuesto a cambiarnos, si de corazón vamos a él” Jackson Martínez Cantante



¿Piensa hacer una colaboración con Juan Fernando Quintero, quien también ha incursionado como cantante?

​

Juan Fernando es un joven a quien le encanta la música. Nosotros ya tenemos un trabajo musical juntos, en el cual él me invitó a participar. El día que Quintero considere que es tiempo de sacarla sabe que de mi parte tiene todo el apoyo. Precisamente en Porto fue donde él me hizo la invitación de grabar juntos y le dije: ‘Yo con mucho gusto grabo y participo en este proyecto, pero solo si es para Dios’. Y así la hicimos.



Cómo cree que puede acercarse más a los jóvenes colombianos ¿Por medio de la música o del fútbol?



Considero que cualquier medio para invitar a las personas a hacer lo lícito, a esforzarse, para cumplir sus metas, es bueno. Creo que por medio de ambas es posible influenciar a los jóvenes a que primero se acerquen a Dios, porque es lo único realmente importante. Después de eso, los invito a luchar por sus sueños.



¿Qué extraña del fútbol?



Extraño muchas cosas, entre ellas competir, hacer parte de los entrenamientos, el esfuerzo de las preparaciones tanto físicas como mentales. Esta fue la profesión que Dios me permitió ejercer para lograr el sueño de alcanzar grandes logros. Me alejé un tiempo cuando me enfoqué completamente en la recuperación, pues no me hacía bien ver los partidos, porque tenía muchas ganas de estar en la cancha. Pero, no me he alejado completamente, la pasión es algo que se mantiene en mi corazón, me gustaría estar en alguna rama de este deporte.



¿Cuál es su opinión de que Colombia no vaya al Mundial?



Creo que hubo muchos factores para que no se diera esa clasificación, entre ellos, el hecho de perder tantos puntos en casa, en la proyección clara, hasta quedar eliminados. Pero, por fuera de esta eliminatoria, pienso que Colombia tiene las herramientas para llegar aún más lejos de lo que se llegó en Brasil 2014.