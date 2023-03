En medio de comentarios ocurrentes, Adam Sandler recibió el premio Mark Twain

“Algún día podría ser el arma utilizada para golpearme mientras duermo”. Con esta broma recibió Adam Sandler el busto de bronce del Premio Mark Twain de humor estadounidense.



A la ceremonia acudieron representantes de este género de la actuación y el entretenimiento, los cuales se dieron cita en el Centro Kennedy de Washington.



Se presentaron en el escenario Drew Barrymore, Conan O’Brien, Chris Rock, Jennifer Aniston, Steve Buscemi, Dana Carvey y Luis Guzmán, que dieron testimonio de la longevidad creativa de Sandler, mientras e burlaban de su desigual producción cinematográfica y de su manía de elegir a todos sus amigos en su películas.

Tim Herlihy, socio de producción y guionista de Sandler desde hace mucho tiempo, acotó que junto a él hizo “31 películas con una puntuación combinada de Rotten Tomatoes de 59″, en referencia a la página que se dedica a las peores películas de Hollywood.



Buscemi, conocido en gran parte por papeles dramáticos ya menudo violentos, interpretó una serie de personajes cómicos en las películas de Sandler. “Se toma su comedia muy en serio. Me río mucho de todo lo que hago con él”, agregó.



Además destacó la comedia musical de Sandler, como 'The Chanukah Song', todo un éxito multiplatino: “Solo sus canciones de comedia merecen esta recompensa”, dijo.



Judd Apatow, compañero de habitación de Sandler durante sus primeros días en Los Ángeles, recordó la confianza ilimitada y el talento evidente de un joven Sandler. “En el momento en que lo conocí, sabía que Adam iba a ser una gran estrella”, dijo Apatow.



Para resaltar la energía cómica aparentemente ilimitada de Sandler, Apatow reprodujo un viejo video que grabó de un joven Sandler llamando en broma a una tienda de delicatessen local en su tiempo libre para probar diferentes voces cómicas.

Sandler dedicó su premio a sus padres y hermanos por armarlo con “esa extraña confianza irracional que supongo que todavía tengo”.



Sandler, de 56 años, llamó la atención nacional por primera vez como miembro del elenco de Saturday Night Live. Después de ser despedido de este luego de un período de cinco años, inició una carrera cinematográfica tremendamente exitosa que abarcó más de 30 películas, recaudando más de 3 mil millones de dólares en todo el mundo.



Entre sus éxitos están Happy Gilmore, The Wedding Singer y You Don’t Mess with the Zohan (No te metas con Zohan).



Pese a que suele actuar en comedias bufonescas y a sus personajes masculinos e infantiles, también se ha destacado en múltiples papeles dramáticos en películas como Punch Drunk Love y Uncut Gems (Diamantes en Bruto) con buen desempeño.

Otros comediantes que recibieron el premio a la trayectoria incluyen al homenajeado inaugural Richard Pryor en 1998, Whoopi Goldberg, Bob Newhart, Carol Burnett y Dave Chapelle. Bill Cosby, el ganador de 2009, vio rescindido su Premio Mark Twain en 2019 en medio de múltiples acusaciones de agresión sexual.



El programa SNL ha proporcionado 24 ganadores del premio Mark Twain. Sandler es el séptimo miembro del elenco en recibir el premio, uniéndose a Bill Murray, Tina Fey, Will Farrell, Billy Crystal, Eddie Murphy, Julia Louise-Dreyfus. El creador y productor del programa, Lorne Michaels, ganó en 2004.



La ceremonia será transmitida a nivel nacional por CNN el 26 de marzo.