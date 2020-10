Álvaro José Carvajal Vidarte

Carolina Cruz, la presentadora vallecaucana que hoy hace parte del programa 'Día a Día', reveló en las últimas horas la primera 'fotografía' de su segundo hijo, Salvador.



La imagen está acompañada de los versos del 'Poema a la amistad', atribuido en internet a un famoso poeta, replicado por Cruz Osorio en la publicación.



"No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para todas tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas. No puedo evitar que tropieces, solo puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas" dice el texto.

El mensaje termina con las frases "no puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres, ni quién deberías ser. Solo puedo quererte tal y como eres".



"Te amamos Salvador. Gracias Dios, gracias por este milagro", finaliza el sentido mensaje de Carolina Cruz.

La ex señorita Valle, quien fuera virreina nacional de la belleza en 1999, anunció que sería madre por segunda mes el pasado 25 de septiembre, luego de haberse sometido a un tratamiento in vitro junto con su esposo, el actor Lincoln Palomeque.



El embarazo tiene muy ilusionada a la pareja, que quería darle desde hace un tiempo un hermanito o hermanita a su primogénito, Matías, pero que había tenido dificultades e incluso lastimosamente perdió un bebé hace dos años.



Por esta razón, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque no ocultaron su gran felicidad hace dos semanas, cuando escucharon los latidos del corazón del pequeño Salvador, un momento que Carolina calificó como "uno de los más esperados".



"Se llegó el día y escuchamos a Salvador fuerte, muy fuerte y no pudimos contener las lágrimas. Quería compartir este momento con ustedes, gracias por tanto cariño y respeto", escribió en ese momento la vallecaucana, quien también agradeció a Dios, la virgen y el cuerpo médico que la atiende.



El parto estaría programado para el mes de marzo de 2021.