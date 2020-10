Daniela Botero: de las pasarelas a Netflix, vea en qué anda la top model caleña

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La top model caleña Daniela Botero, quien fue portada de la primera edición de Playboy Colombia en 2017, y volvió hace poco a la portada de la revista, se encuentra en este momento en la plataforma de Netflix interpretando el papel de Lorena —una mujer empoderada que, según Daniela, parece que le copió su personalidad— en la comedia ‘100 días para enamorarnos’.



“Lorena es una mujer que se parece muchísimo a mí. Ella se siente y es una mujer independiente, poderosa y apasionada por su trabajo y por lo que hace. Para ella eso es lo más importante y Emiliano (su pareja) nunca llegó a desestabilizarla, por más mujeriego que fuera”, comenta.



Sin embargo, hay una cualidad que tiene Lorena, que Daniela no posee, y que le gustaría copiarle: su capacidad para desconectarse de las relaciones. “Muchas veces yo soy mucho más emocional que Lorena y cuando tengo que desconectarme emocionalmente de una relación sufro más”, confiesa.



Aunque en la actualidad Botero es catalogada por algunos medios como una actriz colombiana a la cual hay que seguirle el rastro, al principio tuvo algunos problemas para entrar al mundo de la actuación, por lo mismo que la había hecho famosa: su belleza.

Según dijo en pasadas entrevistas, en sus inicios se encontró con directores que consideraban que una modelo no podía llegar a actuar o que su belleza la haría mala interpretando cualquier papel, cosa que personalidades como Scarlett Johansson o Charlize Theron han demostrado falso.



Cuando Botero llegó a México y a Estados Unidos el panorama cambió por completo, obtuvo buenos papeles y el hecho de ser modelo no causó prejuicios sobre su calidad actoral.



“Siempre esperan que la mujer bella no sea lo suficientemente inteligente, es como un tabú, sobre todo en Latinoamérica. Para mí la belleza es una gran arma, pero hay que saber manejarla. Siempre he dicho ‘la belleza es peligrosa, pero la inteligencia es letal’. Una mujer que es bella e inteligente puede lograr absolutamente todo”, comenta la actriz.



Por eso, teniendo en cuenta esta realidad y también la percepción de Botero sobre la importancia del autoestima, la caleña quiso reinventar la educación de su hija Ilana y no solo se enfocó en las lecciones típicas como caminar, comer o hablar, también le sumo la ‘materia’ de amor propio.



“Es muy importante que a las niñas y niños se les enseñe desde pequeños sobre el amor propio. Yo a mi hija desde que nació le he dicho “Ilana, quiérete a ti misma, siéntete bella por ti, arréglate por ti, eres talentosa, eres exitosa”. Siempre le he recalcado todas las cosas positivas que tiene”, dice Botero.



Y continúa, “pienso que es muy importante la disciplina con amor, y los valores. Los niños de ahora tienen acceso a demasiada información, tanto buena como mala, y es vital que nosotros como padres podamos explicarles de forma abierta y real el mundo”.



Botero vivió hace poco un momento complejo en la crianza de su hija, cuando por culpa de la pandemia los colegios tuvieron que cerrar un tiempo y ella tuvo que desempeñar un papel que hasta ahora no había interpretado, el de maestra.



“Fue muy difícil, porque yo no soy educadora y tener a mi hija durante seis meses 24 horas en la casa haciendo homeschooling fue bastante complicado. Además, los niños, sobre todo Ilana con 8 años, necesitan relacionarse, tener amigos, gastar energía. Para ella fue difícil ese tiempo, pero ahora gracias a Dios ya volvió al colegio y está feliz en su institución”, comentó la caleña.



Por otro lado, Botero siente que la pandemia le enseñó cosas de importancia sobre la unión familiar, la salud, el cuidado del medio ambiente y la protección de las futuras generaciones. “El mundo está cambiando por completo y no sabemos qué pueda pasar”, dijo.

Modelo y actriz



La realidad es que Daniela no había pensado en ser modelo. La oportunidad le llegó de improviso, mientras estudiaba Comunicación Social y Periodismo y perfeccionaba su francés en París.



A sus 19 años unos scouts de Women Mananagement (una de las agencias de modelos más prestigiosas del mundo), la detuvieron en un restaurante y le preguntaron si quería ser modelo. En una entrevista anterior, ella admitió que ese medio la asustaba, pero que al final decidió llamarlos y así comenzó su recorrido por las más importantes pasarelas europeas.

Su belleza y presencia eran irrefutables y en Colombia le llegaron a ofrecer el puesto de señorita Caldas por decreto, ya que su madre es de Manizales, pero ella lo rechazó.



“Me llamaron y me dijeron “Daniela, vas a ganar Miss Colombia” y yo estaba en Europa haciendo campañas, portadas y no sentí que quisiera competir por belleza con nadie. No quería regresar a Colombia a ver si ganaba y dejar mis planes de periodismo y mis sueños de ir a Nueva York a estudiar actuación; para mí eso era retroceder. Admiro mucho el papel que hacen las reinas, pero desde pequeña supe que no era para mí”, comentó.



Además, Botero siente que alcanzó sus metas en el modelaje y esa etapa, aunque no la abandonará, ya no está en un primer plano, porque ahora está concentrada en su trabajo como actriz.



Desde que comenzó en el modelaje, también inició sus estudios de actuación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, en Nueva York, de donde han salido personalidades como Alec Baldwin o Angelina Jolie. “Lo que pasa es que me demoré un poco entrando a actuar o hice proyectos que no han sido tan reconocidos como ‘Golpea para que te enamoren’ o ‘Run coyote run’. Este último fue un gran proyecto, pero no tuvo tanta exposición”, expresa la caleña, que también comentó que le encantan las películas de acción y comedia, y que espera poder desempeñar más papeles en esos géneros.



“Pienso que la comedia es más difícil que el drama, hacer reír a la gente no es fácil, es algo que debemos tener en nuestra personalidad y también requiere de mucha expresión facial. Esto es lo que quiero y mi actuación va direccionada hacia allá”, confesó.



Por el momento, más allá de la serie de comedia que está en Netflix y la finalización del rodaje de una película de Sony, que se espera que sea lanzada en el 2021 por la plataforma Amazon Prime, Botero selecciona proyectos.



“Por ahora queremos enfocarnos en el mercado de cine y en series latinas grandes para Netflix o HBO y también en cine en Estados Unidos”, comentó la caleña que une amor propio, belleza y, sobre todo, inteligencia y talento.