Emilia Ceballos, la actriz vallecaucana que está nominada a los Premios Platino de Cine

La actriz vallecaucana Emilia Ceballos, quien actualmente es reconocida por dar vida a Clementina, la mujer que se casó con el compositor de vallenatos Leandro Díaz, en la telenovela del Canal RCN inspirada en la vida del maestro, ha captado la atención de los televidentes, por su caracterización en la novela, de una mujer que en medio de la dulzura sabe mantener un carácter fuerte.



“Es un personaje basado en la vida real, que acompañó al maestro hasta sus últimos días. Como ella ya falleció, tuve la posibilidad de crear este papel desde las entrevistas con su hijo y nieto Ivo y Óscar Díaz, ellos me contaron de una mujer fuerte, valiente, entregada a su familia, quien desde niña se atrevió a entender el concepto de la familia como centro del amor”, cuenta la actriz.



Un papel que llegó a su vida de manera inesperada, pues en un principio, presentó casting para el papel de la tía Erótida, que finalmente fue para Aida Bossa — “no pudo quedar en mejores manos, dice ella”, dice Emilia— ,sin embargo, los productores vieron en ella el personaje de Clementina, del cual la actriz de Guacarí se siente privilegiada de interpretar. “Me honra, es un papel aunque no está de tiempo completo en la historia, se hace sentir, hace parte de la vida real, y se relaciona directamente con la historia y el proceso artístico del maestro”.



Además de su participación en novelas nacionales, esta guacariceña ha construido una larga trayectoria actoral, en obras como Pantaleón y las Visitadoras, dirigida por Jorge Alí Triana, y Profesional Maternal, de Camilo Carvajal, en el Festival Iberoamericano de Teatro, entre otras.

Este año inició con gratitud y con grandes propósitos, tanto a nivel personal como profesional, “se viene una película para Amazon, con el director caleño Andi Baíz, además llega el estreno de la nueva temporada de ‘Pálpito’ y esperamos que este año se estrene El Rezador, lo que me emociona mucho, porque para el actor hacer cine también es un reto muy lindo”.



Precisamente, por esta última película, dirigida por Tito Jara, Emilia está pre-nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Platino del Cine, “esto me tiene muy contenta, ya con una pre-nominación en unos premios tan importantes, uno es feliz, espero seguir creciendo a nivel profesional”.



Emilia Ceballos Especial para El País.

Esta hija de maestros de escuela cuenta que desde niña sabía que su vida giraría en torno a las artes; soñó con ser bailarina, y poco a poco terminó estudiando Artes Escénicas en la Universidad del Valle.



Por ello confiesa que “ama y extraña constantemente a Cali”, que para ella es “ la meca del cine, del arte, la cual a pesar de muchas situaciones por las que ha pasado, sigue reconstruyéndose. A veces se ha tornado un poco gris y siento nostalgia por esa ciudad colorida a la que recorría diariamente para ir a mis clases (universitarias). Es una ciudad que une manifestaciones maravillosas, como la salsa, lo bohemio, las raíces del pacífico, el cine, el teatro. Me siento orgullosa de Cali, de ser del Valle del Cauca y de los municipios y pueblos que conforman mi departamento”, cuenta la intérprete, quien en sus tiempos libres se dedica a la música.



Pareciera que la actriz tuviese un imán para los personajes costeños, especialmente para las novelas inspiradas en personajes de la cultura del vallenato. Una situación curiosa para una persona proveniente del Valle del Cauca, alejada de los acentos caribeños, “cuando me veo hablando costeño me preguntó de dónde sale ese acento. Lo más importante es el desarrollo en la escuela, esta le da a uno herramientas para crear los personajes y hacerlo sin caricaturizarlos, sino respetando esa historia y cultura de donde vienen las frases y la forma cómo se dicen las cosas. Me encantan los acentos, y en eso Jennifer Steffens (colega barranquillera) ha sido mi gran mentora y también mi amiga