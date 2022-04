Elon Musk: la excéntrica carrera del nuevo dueño de Twitter

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, es también el nuevo propietario de la red social de Twitter. El consejo de administración de esta red social aceptó la oferta de compra de la compañía presentada por el empresario por 43.394 millones de dólares.



Después de un proceso amplio y pormenorizado, el consejo analizó la propuesta del multimillonario, según Bret Taylor, presidente independiente del mismo.



Para Musk, “la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza del pueblo digital donde los asuntos importantes para el futuro de la humanidad son debatidos”.



El multimillonario busca mejorar la red social, haciendo que los algoritmos sean de código abierto, acabando con los ‘bots’ (programa que realiza tareas del ser humano) de spam y verificando a todos los usuarios humanos.



En los últimos días, el hombre que se convirtió el año pasado en la persona más rica del mundo, —arrebatándole el título a Jeff Bezos, dueño de Amazon—, también ha sido noticia en campos no tan favorables, debido a que su empresa Tesla se ha enfrentado a una serie de demandas por discriminación contra trabajadores afro, y por acoso sexual.



Además, se ha visto envuelto en el polémico caso por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, pues según las pruebas presentadas por el intérprete de Piratas del Caribe, cuando ella seguía casada con él sostuvo una relación amorosa con Musk.

Musk expresó que piensa cambiar el modelo de negocios actual que tiene Twitter, el cual causa dificultades para monetizar. La red social no ha logrado atraer suficiente publicidad.



El nombre del magnate también causó revuelo recientemente por su publicación en Twitter, escrita en ucraniano, donde incita al presidente ruso con la provocativa frase: “Por el presente, desafío a Vladimir Putin a un combate individual. La apuesta es Ucrania”. Esto como una crítica a que el Mandatario no haya puesto un alto al conflicto bélico entre Moscú y Kiev.



Al parecer, Musk salta fácilmente del campo de la tecnología al de política. En 2021 comparó al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el líder del fascismo, Adolf Hitler, manifestando su inconformidad ante las sanciones impuestas por el gobierno canadiense hacia los antivacunas del Covid-19.

Su origen

Nacido en Pretoria el 28 de junio de 1971, hijo de un ingeniero sudafricano y de una modelo canadiense, Musk dejó Sudáfrica al final de su adolescencia para asistir a la Universidad de Queen en Ontario.



Después de graduarse en física y negocios abandonó sus planes de seguir estudiando en la Universidad Stanford, para fundar Zip2, una empresa de software de edición en línea para medios de comunicación.

Compañía que vendió en 1999 al fabricante estadounidense de computadoras Compaq por más de 300 millones de dólares.



Su siguiente empresa fue X.com, la cual se fusionó con PayPal, de pagos en línea. En 2002 fue comprada por eBay, el gigante de las subastas en internet, por 1.500 millones de dólares en 2002. Ese mismo año fundó SpaceX, de la que ahora es director ejecutivo y director de tecnología.



Después de varios accidentes en las pruebas aéreas, perfeccionó el arte de aterrizar cohetes en tierra o plataformas marítimas, convirtiéndolos en piezas reutilizables. Y a finales del año pasado fue noticia al enviar a cuatro turistas al espacio, en la primera misión orbital sin astronautas profesionales a bordo.



Su controvertida misión es, según sus propias palabras, “convertir a los humanos en una especie interplanetaria”, estableciendo una primera colonia en Marte. Para ello, SpaceX está desarrollando un prototipo de cohete, Starship, que prevé llevar tripulación y carga a la Luna, Marte y más allá. El multimillonario confía en que este mismo año se dé una prueba orbital.



Mientras este sudafricano sueña con viajes espaciales, su fortuna crece, se estima que llega a los 269.000 millones de dólares, y SpaceX ha obtenido ganancias récord de 5.500 millones de dólares en 2021 y una gigantesca capitalización bursátil.

“Podría quedarme con todo mi dinero y las empresas morirían o invertir lo que me queda y tal vez habría una gran oportunidad”, Elon Musk, Empresario.



También el año pasado, Tesla le reportó entradas de 5.500 millones de dólares. Fortuna que ya tiene futuros herederos, ya que el empresario —con nacionalidad estadounidense y canadiense—, tiene 5 hijos con la escritora Justine Wilson los mellizos Griffin y Xavier, y los trillizos Kai, Saxon y Damian. Además tuvieron un hijo que falleció a las diez semanas por Muerte Súbita Infantil, algo de lo que el magnate sudafricano no suele hablar “porque el duelo es una manipulación emocional”, dice él.

Con la actriz Talulah Riley tiene dos hijos más, curiosamente el mayor miedo de este millonario no es perder una inversión, sino a quedarse solo y no tener con quien compartir su millonario estilo de vida. “No me gustan las relaciones de una noche, sé li que es estar solo en una casa vacía escuchando el eco de mis propias pisadas”, comento.

Una posible estrategia

En cuanto a esta coyuntura Martin Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital, considera que el interés del empresario en adquirir la red puede ser una estrategia empresarial.



”Elon Musk lo que está buscando es un canal de comunicación que es vital para la salud de sus empresas, es decir, él se comunica a través de Twitter para lograr trascendencia por medio de sus comunicados, y con esto consigue un impacto bastante grande. Ya hemos visto algunos tuits que han generado impacto en las acciones de Tesla y su criptomoneda; por lo cual, es evidente que está buscando una vía de comunicación que, de cierta manera, beneficie a sus negocios”.



Es importante tener en cuenta que el empresario ya ha sido dueño de distintas compañías virtuales.