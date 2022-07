Elon Musk habría tenido un romance con la esposa de su amigo Sergey Brin, cofundador de Google

El pasado domingo el periódico estadounidense, The Wall Street Journal, publicó un artículo en donde aseguró que Elon Musk, CEO de Tesla, habría tenido un romance con Nicole Shbahan, esposa de uno de sus más íntimos amigos, el cofundador de Google, Sergey Brin.



El periódico citó diferentes fuentes que aseguran que la separación de Sergey Brin y Nicole Shbahan a principios del año habría sido producto del romance de Shbahan con Musk. De acuerdo a la publicación, la pareja llevaba un año separada, pero viviendo juntos cuando habría ocurrido el supuesto amorío.



La amistad de estos dos magnates tecnológicos se remonta a los negocios cuando en el 2008, Brian aportó unos 500.000 dólares a Tesla, compañía que se encontraba en un proceso de aumento de producción.



Vea también: "Debe ser difícil para ellos": la reflexión de Piqué sobre sus hijos tras separarse de Shakira



De acuerdo a las fuentes consultadas por el The Wall Street Journal, la tensión entre ambos habría aumentado en los últimos meses hasta el punto en el que Brin habría ordenado a sus asesores financieros vender las inversiones personales que tengan en las compañías de Musk.



Por su parte, Elon Musk, a través de su cuenta de Twitter negó las acusaciones de haber tenido una aventura con Nicole Shbahan. Por medio de la red social, el magnate respondió una pregunta acerca el tema, en donde aseguró que, "Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche". "Sólo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas con muchas otras personas alrededor. Nada romántico".



En los últimos meses, Musk ha sido el centro de varias polémicas no solo por las actividades empresariales con sus compañías sino también por los mensajes que comparte a través de sus redes sociales y la compra de Twitter.



Además, esta no sería la primera vez que Elon Musk es acusado de involucrarse con la esposa de alguien más. Recientemente, durante el juicio de Amber Heard y Jhonny Depp, se filtró un video en donde se puede observar a la actriz en compañía del CEO de Tesla. Imágenes que habrían confirmado que existió un romance entre Heard y Musk.