Elianis Garrido confirma si se acabó su matrimonio

Muchas especulaciones han surgido a raíz de un enigmático mensaje publicado por la presentadora de Lo Sé Todo, programa del Canal 1, Elianis Garrido, quien aseguró que se sentía con el “corazón roto”. Por eso, varios de sus fans se atrevieron a adelantarse diciendo que seguro se había divorciado.



La historia de este rumor comienza así: el conferencista Jorge Lozano trinó que no hay nada más peligroso que dos amigas que habían dejado de creer en el amor.



Le puede interesar: La lista de apps religiosas que mantienen a los fieles conectados con Dios





Acto seguido, la presentadora publicó una foto junto a su compañera de ‘Lo sé todo’, Mafe Romero, y respondió al mensaje de Jorge con lo siguiente: "’Zizomos’ ja, ja, ja".



Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y varios incluso le preguntaron por las redes sociales de la también actriz si se trataba de una reciente separación.

Los fans no salían de su asombro, dado que fue muy sonada la reciente boda de la exprotagonista de novela, el famoso reality, hace casi un año con Álvaro Navarro, quien no tiene nada que ver con los medios de comunicación. La celebración fue en la playa y asistieron las personas más cercanas a ambos.



Lea también: Semana de pasión por el cine en la Cinemateca de La Tertulia



Elianis se compadeció de sus seguidores, y no dejó lugar a más especulaciones. “Voy a sacarlos de una duda, de una angustia que tienen. Me preguntan que si yo me divorcié. Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme. Estamos bien”.



También se refirió a aquel mensaje que publicó en Twitter y que comenzó con los chismes: "Lo que pasa es que, a veces, con Mafe, nos ponemos a tuitear cosas. Si ustedes me siguen en Twitter no van a saber nada, porque a veces tuiteo cosas de hace tiempo, pues yo escribo mucho, escribo poesía y a veces comparto. Yo trabajo en un programa de chismes, yo sé cómo funciona esto".