El último acto de Toto Vega: el mundo del espectáculo no se repone de su muerte

"Quiero ser ese motivo por el que sirvamos a otros y cambiemos nuestro modo de pensar, y abramos un espacio para los realizadores y para la gente que quiere hacer cambios, de ahora en adelante ustedes salen a ser los embajadores”, fueron las palabras que dijo el actor colombiano Ariosto Vega, más conocido como Toto Vega, durante la clausura de la doceava edición del festival de Cine Verde, Festiver.



Los asistentes al evento vivieron momentos de angustia, pues fue en el teatro, al finalizar la clausura, donde el actor se desmayó, y fue trasladado a la clínica para recibir asistencia médica.



La muerte del talentoso artista tomó por sorpresa a la farándula colombiana, pues no se conocía de antemano que el director estuviese enfermo. La noticia fue comunicada por medio del evento artístico. “Con profunda tristeza y dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro codirector Toto Vega. Es un momento indescriptible para todos, agradecemos su prudencia, amor y respeto para su familia”, anunció el Festival por medio de una publicación en Twitter.



Vega brindó un emotivo discurso, agradeció a su esposa y se despidió de ella, y de la audiencia, por ser parte del festival ecológico. Tomada de internet

Aún no se sabe con certeza la causa de su muerte; sin embargo, se presume que tuvo un infarto al bajarse del escenario y culminar el evento, que es organizado por su esposa, la también actriz, Nórida Rodríguez, con quien llevaba 23 años de relación.



Toto Vega fue un multifacético actor reconocido en Latinoamérica, por su extensa carrera actoral. Entre los primeros trabajos en la televisión estuvo La Mujer Doble, en 1990, producciones como El Oasis, De Pies a Cabeza, Fuego Verde y El Fiscal. Además, hizo parte de Me Llaman Lolita, Sofía Dame Tiempo, Todos Quieren con Marilyn, Los Reyes, Las Detectivas y el Víctor, Hasta que la Plata nos Separe, Escobar el Patrón del Mal, Alias JJ, Amo de Casa y La Ley Secreta, entre otras.



Hasta el momento, Nórida no se ha pronunciado; sin embargo, hace pocos días publicó una foto para celebrar el cumpleaños número 52 años de Toto, la cual estaba acompañada de un emotivo mensaje. “Te amo, esposo. Bendigo y celebro tu vida. ¡Feliz cumpleaños!”.



El actor, que hizo parte de Las Horas Contadas, fundó junto a su esposa Nórida Rodríguez el Festival de Cine Verde, el cual se realiza en Barichara como una muestra de afecto a su tierra natal, Santander, y con la intención de apoyar tanto a la causa ambiental como al municipio, y funciona como una vitrina de negocios en el séptimo arte.



Algunas reacciones

Algunos actores lamentaron el deceso del artista y le enviaron varios mensajes de despedida. Entre ellos Christian Tappan, quien escribió en su cuenta de Twitter “¡Qué tristeza! Lo conocí hace mucho tiempo y es de los pocos que siento que caminó el mismo camino que yo, tocamos las mismas puertas y nunca desfallecimos. Siempre pensó en el bienestar del actor, de los actores más entregados y honestos con la profesión.



"Adiós, mi adorado Toto Vega”. Por otra parte, el presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias a la familia del actor, “Lamento mucho el fallecimiento de Toto Vega. Un gran actor que trabajó por la cultura y el cine colombiano. Un abrazo de solidaridad a su familia”, comentó en su cuenta oficial de Twitter.