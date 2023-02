'El Traveler' dio su versión de los hechos, por la polémica suscitada en el parque de las Garzas

Luego de la polémica generada por el video en el que se ve a Esteban Valderrama, también conocido como 'El Traveler', junto a otras personas, en el Parque de las Garzas, presuntamente escupiendo a las tortugas y peces del lago, el influenciador dio este viernes, su versión de los hechos.



Lo primero, es que según Valderrama, el video se grabó el 16 de septiembre del 2022 y no en enero de este año, como se había dicho en algunas partes. Además, aclaró que no hubo afectación alguna en este ecosistema y que "la presunta ofensa solo reside en el juicio de valor de quien observa el vídeo".



Asimismo, manifestó que él no fue quien 'escupió' a estos animales y es por ello, que no puede responder por los reprochables actos de las otras personas que lo acompañaban en ese momento.



"Allí se refleja con honestidad mi reacción a dicho acto cuando manifiesto mi inconformidad y rechazo. Como creador de contenido no puedo responder por los actos de las personas que me rodean", precisó el caleño.



Por otro lado, también señaló que es totalmente falso que estuviera en estado de embriaguez; sin embargo, reconoció con "humildad" que ingresó cervezas a este parque, ya que desconocía las claras normas del mismo.



Cabe mencionar, que por este video, Óscar Villani, subdirector de Ecosistemas del Dagma, prohibió la entrada del influenciador al ecoparque, por dos años, y ante esto Valderrama mencionó que su contenido siempre invita a la concientización por el cuidado del medio ambiente y las buenas prácticas, algo que tanto la entidad, como la Alcaldía de Cali reconocen.



"Las personas conocen de mis cualidades humanas y del valor que aportan mis contenidos a la concientización del cuidado por el medio ambiente, por ello los invito a que me sigan en redes sociales y juzguen por ustedes mismos", precisó el creador de contenido.



Por último, 'El Traveler' aseveró que hasta el momento no ha sido notificado de algún comparendo ambiental o acto administrativo en su contra. "Como siempre, estoy puesto a dar la cara respecto de mis contenidos y soy consciente de lo disruptivo de los mismos", concluyó el influenciador.