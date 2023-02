"El trato fue inhumano": Nina Caicedo habló sobre el 'calvario' que vivió retenida en Cancún

La actriz Nina Caicedo ya está en Colombia, luego del incidente que vivió en el aeropuerto de Cancún, México, donde fue retenida este viernes 3 de febrero. A través de redes sociales, la chocoana habló en sus redes sociales sobre lo ocurrido.



“Gracias a todos por su gran apoyo, amor y palabras hacia mí. Afortunadamente ya la tormenta terminó”, escribió Nina en una historia de Instagram.



La también productora teatral fue más allá y aseguró que lo que vivió le está “pasando a muchos colombianos. Un equipo de RCN esperó a Nina en el aeropuerto y conoció sus primeras declaraciones después de lo sucedido. “Yo estaba tranquila hasta que me encierran en un espacio horrible, creen que los que estamos allí somos delincuentes”, dijo la actriz.



“Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era. Considero que fue una detención arbitraria”, detalló la joven sobre el calvario en el que se convirtió su viaje.



Gracias a que la situación se hizo viral en Colombia, fue deportada en cuestión de horas. No obstante, en su espera tuvo que soportar varias situaciones desagradables.



“Eran las tres de la tarde y no me habían dado ni un vaso con agua, el trato fue inhumano. El lugar es horrible, tiene ratas, había gente desde hace varios días”, contó.



Cabe recordar que la actriz, reconocida por su participación en series colombianas como ‘Enfermeras’, ‘La esclava blanca’ y ‘La niña’, fue retenida en la madrugada del viernes en Cancún, lugar en el que planeaba celebrar su cumpleaños junto a una amiga.



En México, las autoridades migratorias le quitaron el pasaporte, según reveló el compositor y padre de la joven, Nino Caicedo. Horas después se conoció que la actriz subió a un avión de regreso a Colombia a las 10:00 p.m. del viernes.



En la mañana de este sábado, el hermano y también artista, Anddy Caicedo, confirmó que Nina ya se reencontró con la familia. “En la adversidad sabremos con quién realmente contamos. Mil gracias por estar pendientes. Nina ya está en casa”, escribió en Twitter.

