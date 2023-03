“El talento emprendedor en Colombia es absolutamente maravilloso” Hanoi Morillo luego de participar en Shark Tank

Shark Tank Colombia, el programa preferido por los emprendedores colombianos quienes participan buscando inversión para llevar a otro nivel sus ideas de negocio o lo sintonizan en búsqueda de conocimiento, tips o respuestas en torno al emprendimiento, finaliza su quinta temporada este viernes 17 de marzo a las 10pm luego de 20 exitosos capítulos.



A lo largo de cada temporada, Shark Tank Colombia ha contado con la participación de exitosos empresarios quienes han cerrado tratos con emprendedores de nuestro país invirtiendo en sus modelos de negocio. En especial, esta quinta temporada se caracterizó por tener un gran ingrediente tecnológico durante las negociaciones, con una mentalidad objetiva hacia el futuro posible, la empresaria española y “Shark” Hanoi Morillo, contó cómo ha aprendido aprovechar el fracaso viéndolo desde otro punto durante el proceso de emprendimiento.



“Yo no creo en el fracaso, lo veo como aprendizaje en la vida, lo llamaría fracaso si no he aprendido sobre el y afortunadamente, de todos he aprendido. Uno de mis mayores aprendizajes fue la importancia de ser dueña de mi carrera profesional, de mis decisiones, de mi avance. Hubo un momento durante mi carrera en el que me frené y decidí quedarme cómoda, ese momento me hizo entender que nadie vendrá a rescatarte y que eres tú la persona que debe pensar cuál será el siguiente movimiento, con quién te quieres juntar y qué debes hacer, esa capacidad de adueñarme de mi carrera y no hacerla depender de otras personas fue un gran aprendizaje a partir de eso que llaman ‘fracaso’”.



Gracias a ese aprendizaje y su talente como emprendedora innata, hasta la fecha, Hanoi ha logrado ser una mujer exitosa en el mundo de los negocios ocupando importantes cargos en empresas extranjeras como Google, Scotiabank Colpatria y entre otros; sin embargo, en su día a día le apuesta a algo que ella misma, considera lo más importante desde su mentalidad emprendedora visualizada hacia el futuro.



“Por lo general estoy casi siempre mirando qué tipo de oportunidades hay para invertir, ahora mismo estoy muy interesada en invertir en tecnología, especialmente en empresas que estén apoyadas del tema de la robótica, porque como sabes, a nivel industrial todo se está moviendo hacia la robótica. También le presto atención a todo lo que está pasando en blockchain y al cambio climático porque eso es algo que como raza humana debemos apoyar buscando empresas que se enfoquen en mejorar la situación”.



Respecto a su participación en Shark Tank Colombia, en la que acumula dos exitosas participaciones, Hanoi contó cuál es la característica principal en la que se fija cuando entra un emprendedor al tanque.



“El principal aspecto en el que me dijo cuando un emprendedor se presenta frente a nosotros en su capacidad de liderazgo en cuanto a liderar personas y negocios; también miro la capacidad de contar historias porque será la forma en la que cuente su negocio a los demás, así logrará inversionistas y talento. La capacidad de contar buenas historias es a lo mejor, esa habilidad para hablar y hasta medio comercial, si lo queremos poner en términos más profesionales. Desde luego eso es algo que miro, si el emprendedor tiene la capacidad de liderazgo, de aprender, de contar y de aceptar la retroalimentación, para mi eso es fundamental”.



Finalmente, contó su perspectiva respecto al emprendedor colombiano luego de participación en el programa, en el que ha tenido la oportunidad de conocerlos, cerrar tratos y trabajar con ellos.



“Yo creo que el talento emprendedor en Colombia como tal es absolutamente maravilloso y además, hay de todos los tipos de perfiles, hay perfiles con una mentalidad muy estratégica hasta de perfiles de diseño, perfiles técnicos, entre otros. Desde luego en Colombia hay un gran talento técnico y de desarrollo de software que me parece súper interesante; en fin, hay variedad, pero sobre todo muy buena calidad y además, muy buena capacidad de compromiso. Algo que he notado en Colombia es que las personas que trabajan tienen una altísima capacidad



de compromiso y un alto sentimiento de responsabilidad ante las empresas, eso es algo que me parece espectacular, lo cual, no he visto tanto en otros países”.



Finalmente, respecto al último episodio del programa, la inversionista invitó a todos los emprendedores, desde los más avanzados hasta quienes apenas comienzan a pensar en una idea de negocio a conectarse con el capítulo número 20 de quinta temporada este viernes a las 10pm para aprender sobre cómo desarrollar ideas de negocio o solucionar problemas a partir de las situaciones de otros emprendedores que participan en el tanque buscando apoyo de los inversionistas.