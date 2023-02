El Super Bowl de Rihanna marca historia con sus impresionantes cifras

El rentable show de medio tiempo del Super Bowl sigue siento noticia tras sorprender al mundo con sus cifras. Y es que el encuentro deportivo entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, que se llevó a cabo en el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale, en Arizona, cada vez llama más la atención de los seguidores.



La cita, atrajo a más de 67.827 espectadores al estadio, y se estima que el show de medio tiempo, protagonizado por Rihanna, alcanzó 118,7 millones de vistas entre televidentes y espectadores en plataformas digitales, superando así la actuación de la estrella Katy Perry en el año 2015.



Por este espectáculo que duró 13 minutos, la ganadora del Grammy marcó el regreso a su carrera musical luego de seis años de ausencia, - presentando canciones como 'Where Have You Been', 'Only Girl (In the World)', 'We Found Love', 'Work', 'Umbrella' y 'Diamonds'-, no cobró ni un centavo de dólar.



Eso sí, los fans recibieron una gran noticia tras su regreso, 'Riri' está de nuevo en embarazo, este sería el segundo hijo junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

No obstante, el rentable Super Bowl 2023 se ubicó entre los shows más caros de la historia para los anunciantes. Pues según medios internacionales, quienes pautaron en este magno evento, pagaron siete millones de dólares por anuncio, la mayor cifra de la competición, comparado con el show anterior, donde el costo de publicidad por medio minuto se situó en 6,5 millones de dólares.



Ahora bien, fueron cerca de 164.000 dólares los que se llevaron de premio los Kansas City Chiefs, ganadores del Super Bowl 2023.