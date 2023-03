El secreto del éxito de Paola Turbay, la virreina universal que ahora brilla en la TV nacional 

Fue elegida la mujer más hermosa del país en 1991, y al representarlo en Miss Universo un año después, obtuvo por primera vez el virreinato para Colombia. “Para mí, por supuesto, fue motivo de mucha alegría llegar tan lejos, porque se pensaba que era muy difícil lograrlo. Y yo quería ganar, porque en ese momento en el país estábamos pasando por una situación muy dura con el narcotráfico, y esta noticia podía ayudarnos a que internacionalmente nos vieran de otra manera”, confiesa.



De ascendencia libanesa y polaca, por parte de familia tanto paterna como materna, Paola Turbay Gómez nació el 29 de noviembre de 1970, en Houston, Texas, mientras sus padres hacían una maestría de varios años en este país. Estudió psicología en la Universidad de Los Andes, luego fue un rostro frecuente en la televisión colombiana, como presentadora de varios eventos y segmentos de noticieros.



En 1991 representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza, al principio “se creyó, de manera suspicaz, que se llevaría la corona por ser la sobrina del expresidente Julio César Turbay Ayala, pero pronto demostró que se ganaría el título con méritos propios”, asegura Alda Livey Mera, periodista y docente universitaria.



“Muchas personas me catalogaban como la antirreina, porque decía las cosas de manera distinta, pero es porque en ese momento las mujeres estábamos en esa transición de ser más progresistas y ocupar lugares antes exclusivos de los hombres”, cuenta la exreina, quien ha sido directora del Festival de Cine de Bogotá IndieBo.



Después de 30 años, Paola se midió el traje de gala con el que fue coronada en 1992. Redes sociales de Paola Turbay: @paolaturbay



Paola no fue Miss Universo porque la organización del Concurso no quería una reina ligada a Colombia, el narcotráfico y Pablo Escobar. La exreina de belleza contó, en su momento, que el presidente del certamen le confesó a sus papás: “Miren, si esto hubiera sido un año antes, la reina era Paola, pero este año infortunadamente no puede ser”.



Alda Livey Mera, recuerda que en el Concurso Nacional de Belleza conquistó a los medios, al público y luego al jurado, “poco a poco, con su carisma, ángel y esa combinación de estilo y glamur, el ser tan sencilla y accesible, la llevó a ganarse el cariño de la gente tanto de la costa como del interior del país. Se opuso al mito de que la candidata que se vestía de verde perdía y fue coronada como Señorita Colombia. Siempre ha sido una niña muy querida, eso le permite irradiar esa energía positiva que le da tanta fuerza”, continúa Mera, quien cubrió el reinado ese año para El País.



La periodista también destaca que Paola siempre tuvo claro, desde niña, lo que quería lograr en la vida. Y se atreve a asegurar que si “en Miss Universo (1992, Bangkok, Tailandia) no ganó es porque le faltaron 10 centímetros de estatura, quedó de virreina y la elegida fue Namibia, Michelle McLean”. La propia exreina también considera que con sus 1,70 metros de estatura, es una “mujer bajita”, para el mundo del modelaje y los reinados.



Para Alda, el secreto del éxito de la actriz, más allá de su indudable belleza física, ha sido que “ha sabido aprovechar sus oportunidades. Al tener doble nacionalidad, se abrió un camino en la televisión nacional y norteamericana; ha mantenido su vida privada protegida, es mediática cuando tiene que serlo”.



Que regrese para liderar el rating nacional, de acuerdo con la periodista y docente, demuestra que Paola “está en la etapa en la que está recibiendo lo que ha cosechado. Ha tenido una trayectoria importante e impecable”. A eso se suma que sabe elegir los personajes correctos, al no tener afán de protagonismo.