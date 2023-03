El oufit perfecto para conciertos y festivales en Colombia

Con los fríos y las precipitaciones que nos hacen sacar las chaquetas, en Colombia también llueve mucho talento musical que llega a nuestro país de la mano de festivales como Estéreo Picnic 2023 o el Monsters of Rock: pretextos ideales no solo para vibrar al ritmo de grandes temas, sino también para estrenar outfits que hagan de esas ceremonias de comunidad y diversión algo más especial e inolvidable, en los que las selfies desde luego no pueden faltar.



A continuación, una selección especial de prendas perfectas para festivalear, considerando el cambiante clima de estos meses, y que se pueden encontrar en Farfetch, la mayor plataforma de marketplace para la industria de la moda del lujo moderno.



Moda Farfetch Foto Farfetch

Chaqueta de Farfetch Farfetch

Para la mujer

Para disfrutar este tipo de eventos largos con actos simultáneos, la comodidad es clave, empezando de los pies a la cabeza para resistir a tanto baile y cambio de escenarios y hasta temperaturas.



En calzado, las sugerencias son tenis altos Chuck Taylor 70 de la colaboración Comme Des Garçons Play x Converse, un clásico que ahora viene acompañado de un estampado de corazón que observa todo lo que pasa alrededor de las ondas sonoras. Y si el pronóstico del día anuncia lluvias, entonces lo ideal son unas botas de media pierna como las de Balenciaga x Crocs, que están hechas de goma y además son ecofriendly al tener un buen desempeño en relación con su impacto en el planeta, por lo que forman parte de la curaduría “Elección responsable” de Farfetch.



En pantalones, haytres propuestas que combinan la ligereza necesaria para el dancefloor con la versatilidad de los colores tanto negro como y gris.



La primera son los nuevos pants Explorer by On Running, de corte recto y puños con cordones; le siguen otros diseñados por la hija del mítico bajista zurdo de The Beatles, Stella McCartney, una de las estrellas en lo que a productos de “Elección responsable” se refiere y cuyos pants clásicos con pretina elástica, bolsillos laterales, silueta holgada y puños elásticos son geniales para festivalear o ir al antro. Por último, vámonos a lo tradicional: la mezclilla, que resalta con un efecto envejecido en estos jeans anchos italianos de la exclusiva firma Dolce & Gabbana, con cinco bolsillos y corte ancho para andar ligeras.



A la selección femenina para ir los conciertos, se suma un glamuroso top muy rockstar con discos metalizados de Paco Rabanne, gracias a sus lentejuelas plateadas que roba miradas. Y pensando en el frío, dependiendo del estilo de la blusa para la ocasión, la opción colorida es el suéter con logo bordado y cuello en V de ETRO, con su famoso logo bordado de forma discreta en el pecho; mientras que las amantes del siempre combinable color negro puede usar la nueva chamarra Gotham de The North Face, que incluye una práctica capucha por si se desata la lluvia a la par de las emociones que despiertan los beats.



Todo outfit con alma otoñal y juvenil, debe complementarse con un gorro que mantenga la cabeza caliente al igual que el corazón. Un accesorio para clima frío es un gorro tejido bicolor recién lanzado por Canada Goose, con doble parche en la frente; el gorro Ami de Coeur by AMI Paris, hecho en Italia y que luce muy bien el famoso logo de corazón con la letra “A”; o bien una gorra muy parecida a las que usaba el legendario John Lennon, como es la baker boy de terciopelo de Maison Michel.



Gorro tejido, ideal para conciertos en clima frío. Farfetch

Hombre

La comodidad y los tonos oscuros son también la constante en la selección masculina de Farfetch para lucir como nunca en los conciertos y festivales, prendas que además encajan sin problemas en otros contextos como una ida al parque o esos paseos por las colinas donde el frío pega más duro.



El look empieza por unos tenis bajos Air Force 1 de la colaboración Nike x Tiffany & Co., que son muy difíciles de encontrar en otros marketplaces. Se pueden complementar con algunos pantalones ligeros, como los pants cargo con logo estampado de la italiana firma Versace o los nuevos pantalones cargo anchos en negro carbón ideados por Feng Chen Wang: el reconocido diseñador de moda masculina nacido en China y afincado en Londres que, de acuerdo con los críticos, encabeza la vanguardia de una nueva generación de talentos de la moda procedentes de ese enorme país que en la antigüedad era conocido como Catay.

En playeras, la plataforma tiene tantas como músicos y staff inundan los backstages en los grandes festivales. Según el gusto, para mantenerse abrigados las sugerencias en tonos oscuros son la sudadera con logo estampado by Vivienne Westwood, muy espacial con cierto toque de psicodelia; o esta pieza new arrival de Burberry, que apuesta por los estampados gráficos y tiene manga larga, puños elásticos, ribete elástico y dobladillo recto.



Si el outfit es más sport y colorido, una buena elección es el hoodie con estampado abstracto de ERL, conveniente para las lluvias pues incluye una capucha ajustable mediante cordones. Y para quienes abrazan la música con esa calidez propia del movimiento hippie, la recomendación es este cárdigan de crochet cuidadosamente tejido por el talento de Pima.



Descubra todo lo que Farfetch tiene esta temporada de días nublados y festivales en https://www.farfetch.com/co, y no revise las nuevas propuestas de diseñadoras locales como Silvia Tcherassi y Johanna Ortíz, entre otros talentos en ascenso con sello colombiano.