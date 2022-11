El mundo despide a Pablo Milanés: distintas personalidades dan su último adiós al cubano

La muerte del cantautor y fundador de la Nueva Trova cubana, Pablo Milanés, ha generado múltiples reacciones en el mundo, pues su historia de vida, música y letras, sin duda alguna, marcaron un hito importante en la industria musical latina y es por eso que lamentan su deceso.



Así entonces, han sido muchas las reacciones de sus más fieles seguidores y amigos, entre ellos, Silvio Rodriguez, quien a pesar de haber estado distanciado de Milanés desde 1980, subió a su blog la letra de 'Pablo', una canción que dedicó a su compañero en 1969 y que empieza así: "Te conocí rasgando el pecho de la muerte un día. Tú no sabías nada y eras tú quien la llevaba de la mano".



Por su parte, el guitarrista cubano Eliades Ochoa habló de una contribución 'inigualable' a la música cubana, y estimó que su legado será eterno.



Asi mismo, el cantante español Alejandro Sanz escribió a través de su cuenta de Twitter: Me da coraje que te hayas ido pero me da tanta felicidad que hayas estado. Gracias por tu música.

Pablo Milanés fue uno de los cantantes de cabecera de muchos jóvenes de izquierdas latinoamericanos y españoles de los años 1970. Canciones como, "Yo pisaré las calles nuevamente", dedicada a Chile tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, se convirtieron en himnos generacionales.



Por ello, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Cane, también dio su último adiós, dedicando estas palabras: "Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a Cuba".



De igual forma, Gustavo Petro, presidente de Colombia, escribió en su cuenta de Twitter: “La música en teoría y práctica, la búsqueda del arte en ella debe ser estudiada en nuestros colegios públicos. Así se alcanza la sensibilidad de una sociedad y su crecimiento. El arte es parte de la Paz. Un hasta siempre a Pablo Milanés, el poeta”, expresó Petro, quien también añadió a su pubicación, La Canción por la Unidad de Latinoamérica, hecha por el cubano.

"Te vamos a extrañar Querido Pablo. Buen viaje", publicó la cantante peruana afincada en México Tania Libertad, describiéndole como "un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo" en un mensaje acompañado de un video en el que canta a dúo con Milanés.



Así será su despedida

Pablo Milanés será homenajeado el miércoles en una capilla ardiente abierta al público en la Casa América de Madrid, la ciudad donde murió el martes a los 79 años, suscitando reacciones de pesar dentro y fuera de su país.



"La capilla ardiente tendrá lugar, por deseo de su familia, en el salón Cervantes de la Casa de América este miércoles 23 de noviembre desde las 10:30 a.m. hasta 0330 p.m, hora local española. Así lo anunció esta institución cultural cuya sede se encuentra en el Palacio de Linares, en la céntrica plaza madrileña de la Cibeles.



Hasta el momento no se sabe cuál será el destino final de los restos del autor de "Yolanda", "De que callada manera" o "El breve espacio en que no estás", que vivía en Madrid desde 2017.

Su último concierto en La Habana

Sus problemas de salud le obligaron a cancelar este mes sus últimos conciertos en España y en República Dominicana. En junio realizó su última visita a La Habana, luego de tres años de ausencia.



En esa ocasión se reunió con su público cubano en la Ciudad Deportiva de esa capital donde ofreció un emotivo concierto.



Pese a que el evento generó polémica ante la inicial intención oficial de distribuir parte de las entradas a organismos gubernamentales, finalmente la música de Pablito, como lo conocen en su tierra, unió en una voz a unos 10.000 cubanos que asistieron al evento.



"Siempre he dicho que es mi mejor público. El público de las giras que he hecho y que he podido comprobar en la atención y el respeto que me ha brindado, pero ustedes la verdad se pasaron", fueron sus últimas palabras en Cuba, ante miles de luces de celulares que se encendieron para recibirlo, en una noche en la que muchos cantaron y algunos lloraron presintiendo su despedida.