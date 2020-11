El libro para niños con el que regresa J.K. Rowling

Erika Mantilla

La escritora británica J.K. Rowling, creadora de la famosa saga juvenil Harry Potter, volvió a conquistar a sus lectores con una nueva historia fantástica. Se trata del lanzamiento de su nuevo libro, y el primero enfocado a un público infantil, titulado ‘El Ickabog’, un cuento de hadas que narra las aventuras de una niña y un niño con un monstruo, el Ickabog.



Aunque esta semana llegó a las estanterías físicas colombianas esta nueva fantasía de Rowling, la historia ya era conocida por el público internacional desde mayo, mes en el que la escritora empezó a montar cada noche un capítulo inédito de su obra, en el portal www.theickabog.com, donde la historia aún puede ser leída en español, francés, inglés, italiano, alemán, entre otros idiomas.



Otra curiosidad de este misterioso monstruo, es que su historia ya estaba escrita desde hace una década. La escritora la inventó (al igual que con Harry Potter) para sus hijos y cada noche les leía un capítulo antes de acostarlos, lo que acabó convirtiéndo (al Ickabog) en el relato favorito de su familia.



De hecho, Ickabog estaba listo para salir a la luz luego de la publicación del séptimo y último libro del joven mago, pero Rowling terminó confinando la historia a un oscuro y reducido espacio del desván, porque, según escribió ella en la web oficial del relato: “A lo largo de los años me convencí de que era algo que pertenecía solo a mis hijos”.

Sin embargo, la historia volvió a ver la luz, pero no solo para que fuera disfrutada nuevamente en la familia de la escritora, sino para que otros pudieran tener la oportunidad de viajar al fantástico mundo de Cornucopia, lejos del estrés y el encierro generados por la pandemia. Para Rowling el caos mundial que trajo consigo el coronavirus fue el factor definitivo que la motivó para finalmente compartir con el mundo este relato.



“Esta cuarentena ha sido muy dura para los niños, en particular, así que rescaté el cuento del desván, lo repasé por primera vez en años, reescribí algunos fragmentos y se lo leí de nuevo a mis hijos. Ellos me dijeron que recuperara algunas partes que les habían encantado de pequeños, y ¡aquí estamos!”, relata Rowling en la web oficial.



No sobra recordar que el confinamiento debió ser especialmente difícil para la propia autora, quien padeció el coronavirus y se empezó a recuperar a principios de abril, un mes antes de comenzar con sus publicaciones diarias del Ickabog.



Para Rowling, el Ickabog es una “fábula política para los pequeños, sobre la verdad y el abuso de poder”, pero la describió como una historia atemporal, que puede aplicar a cualquier era o a cualquier país. También aclaró que “no es Harry Potter y no incluye magia”, pero no significa que tenga menos aventura por la falta de un hechizos tipo ‘wingardium leviosa’.



Tan solo en el nombre del mundo, ‘Cornucopia’ (el cuerno de la abundancia de la mitología griega), ya se emprende el camino a lo fantástico.



Según explican en la sinopsis del libro, el Ickabog es un monstruo legendario que amenaza un reino y en el proceso pondrá a prueba la valentía de dos chicos (un niño y una niña), narrando una aventura sobre el poder de la esperanza y la amistad, y su triunfo contra todo pronóstico.



Se dice que el reino de Cornucopia era el más feliz del mundo. Tenía oro en abundancia, un rey con unos magníficos bigotes y un montón de carniceros, reposteros y queseros cuyos exquisitos productos hacían que la gente bailara de júbilo cuando los comía. Todo era perfecto, excepto Los Pantanos, la región del norte donde, según la leyenda, vivía el terrorífico Ickabog.



Cualquiera sabía que no era más que una fábula que los padres utilizaban para que los niños se portasen bien, pero lo extraño de las fábulas es que en algunos casos cobran vida propia. Pero, ¿puede una leyenda derrocar a un rey amado por su pueblo, que se bautizó a sí mismo como El Intrépido, y en el proceso destruir un reino feliz? ¿Puede embarcar a dos jóvenes valientes en una aventura que no han buscado y ni siquiera imaginado? Tan solo los lectores podrán descubrir si la esperanza triunfará sobre todas las cosas.

Color infantil



Luego de empezar con las entregas digitales del libro, la escritora de fama mundial animó a los más creativos a compartir con la etiqueta #TheIckabog las ilustraciones que hicieron los pequeños, basándose en el libro, ya que decidió que las mejores serían incluidas en las versiones impresas de la obra (como la que llegó a Colombia).



El concurso, enfocado en un público infantil menor de 12 años, contó con un jurado internacional integrado por directores de arte y editores de la prestigiosa firma literaria Penguin Random House, quienes en total escogieron 33 dibujos que ilustrarán el libro.



Los expertos destacaron la gran calidad de las ilustraciones presentadas y comentaron: “Nos ha sorprendido muy gratamente el nivel y el talento de todos los niños participantes. Queremos sobre todo agradecer y felicitar a los pequeños artistas y sus familias por el entusiasmo y la alegría con que han encarado este reto en unos tiempos difíciles para todos. Es reconfortante comprobar cómo la magia de un cuento apasionante puede contagiar y estimular la creatividad. Y estamos muy contentos de constatar que han participado, y ganado, niños y niñas de todas las edades y de todos los países de habla hispana”.



Rowling igualmente confirmó que donará los derechos de su obra a su fundación benéfica, ‘The Volant Trust’, para ayudar a las personas más afectadas por la pandemia en el Reino Unido y otros países.



De esta forma la escritora inglesa demostró, una vez más, que su intención actual con las letras es la de ayudar a los más necesitados, como lo dijo antes.