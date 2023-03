'El helicóptero': la salsa choque que le pone ritmo a la polémica frase de Francia Márquez

Las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez sobre sus viajes en helicóptero no solo desataron críticas y burlas en el país, sino que también inspiraron la letra de una canción compuesta por un productor colombiano.



Al ritmo de la salsa choque, Manu Victoria creó una canción dedicada a la controversia por los viajes en helicóptero de la vicepresidenta a Dapa, corregimiento de Yumbo, Valle del Cauca, donde está ubicada su vivienda.

"Ayer fui...hoy fui y subí en helicóptero", es una de las frases de Márquez que se escucha en el montaje de la 'pegajosa' canción. En redes sociales se ha viralizado un video en el que se observa al productor creando el tema musical con las palabras de la Vicepresidenta.



Lea aquí: El príncipe Enrique aparece por sorpresa en juicio contra diario en Londres



A la respuesta de la funcionaria se le agregó un coro que dice: “Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo o en buseta me mareo, me monto en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy (…)”.



"El fin de semana fui y subí en helicóptero", dice la Vicepresidenta en otro fragmento de la canción que está ambientada al ritmo de la movida salsa.



El video de la canción que dura cerca de un minuto y medio fue publicado en TikTok por el productor. Ante la ola de comentarios que recibió, el artista colombiano reveló que sacará una versión completa de esta canción. "Vayan aprendiéndosela porque la vamos a tirar completa también por las plataformas digitales", comentó Victoria.



Lea también: La increíble historia del acordeonero Egidio Cuadrado, el Rey del Vallenato



"Canción perfecta para la coreografía de Verónica", escribió un internauta, en alusión a la primera dama. "Me quedé esperando el de malas", "falta gente de élite, los empobrecidos, los nadies", son otros de los comentarios de los usuarios. Los más osados, incluso, sugirieron el tema como próxima canción de la Feria de Cali.