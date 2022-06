El fotógrafo caleño que llevó al 'Niño Dios Negro' a una prestigiosa exposición en Brooklyn

El fotoperiodista Jaír Coll, reportero del diario El País, de Cali, fue uno de los seleccionados para participar en la iniciativa Photoville, de Nueva York, siendo uno de los 60 elegidos en una convocatoria, entre febrero y marzo, que contó con proyectos visuales, enviados por 900 fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo.



Su proyecto ‘Black Baby Jesus was born in february’ (El Niño Dios Negro nació en febrero), se expone actualmente en Brooklyn Bridge Park - Pier 1, en el sector de Manhattan, hasta el próximo 26 de junio, en un evento que tiene presencia en todas las localidades de Nueva York, desde hace diez años y en el que los elegidos son personas que trabajan para la National Geographic, The New York Times y organizaciones y medios de mucho renombre.



El proyecto del periodista y fotógrafo caleño cuenta la historia de Quinamayó, comunidad afrodescendiente, del corregimiento del sur del Valle del Cauca, que celebra la Navidad en febrero, desde hace más de 170 años. De acuerdo con Coll, “en la época de la esclavitud, los ancestros no tenían permitido expresar ninguna tradición cultural y muchas festividades occidentales tuvieron que ser resignificadas para expresar cierto ideal de libertad y resistencia”.



Cuenta Jaír que ese fue el caso de la Navidad en Quinamayó, donde en vez de celebrarse dicha tradición en diciembre, —como es usual en otras regiones de Colombia—, por ser una época en la que los esclavos tenían la obligación de atender a los hacendados y esclavistas, la comunidad decidió aplazar la fiesta, 45 días después de la fecha tradicional del nacimiento del Niño Jesús. ¿Y por qué 45 días? Porque es el tiempo en que suponemos que la Virgen María descansó una vez dio a luz”.



“Llegué a esta historia en 2019 durante un cubrimiento del medio Semana Rural, de la revista Semana, donde era corresponsal permanente como fotógrafo. Regresé en febrero de 2020 y antes de que llegara la pandemia, sentí que debía enfocarme, no únicamente en la fiesta sino en la espiritualidad afrodescendiente que se desarrolla en Quinamayó, y que tiene lugar en otros espacios diferentes a la fiesta. Es interesante encontrar cierto sincretismo entre ese orgullo por las raíces afrodescendientes y la fe católica que manejan algunos de los fieles que residen en este corregimiento en Jamundí”.

El fotoperiodista Jaír Coll, reportero del diario El País. Especial para El País

Jaír Coll, nacido en Cali - Colombia en 1997, es un fotoperiodista enfocado en cómo la cultura transforma la sociedad.



Su trabajo ha sido publicado por la asociación ‘Terre des Hommes’ (edición suiza), en las revistas ‘Vice’ y ‘Semana Rural’, y en el diario El País’. En 2021, Coll exhibió su más reciente trabajo en el ‘Photo Vogue Festival’ en Milán, Italia.