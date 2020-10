Álvaro José Carvajal Vidarte

Aunque Marino Aguado, director del documental ‘Zapata, el gran putas’, había escuchado sobre Manuel Zapata Olivella referenciado en la obra de otros grandes de la literatura como Gabriel García Márquez, la verdad es que él personalmente no había leído los libros de Zapata y reconoce que fue un personaje que conoció a través del proyecto.



Esto fue algo que le sorprendió, ya que, pese a la presencia de Olivella no solo en la literatura, sino también en la medicina y en otras áreas del conocimiento, su nombre en la historia del país y en las aulas de estudio no es tan mencionado como se esperaría.



“La ausencia de Olivella en el conocimiento general, eso es lo que al final analiza el documental; saber si es por razones racistas o cuál es el motivo. Siento yo que hay un vacío en la educación con respecto a personajes como este —que tiene una voz tal vez no tan aconductada, porque él tuvo una visión y posición política de izquierda, era ateo, entre otras—. Hay una ausencia de ese personaje en nuestra educación y en nuestra formación y esa voz es importante escucharla”, cree Aguado.



Es por ello que el director espera que a través de este documental, donde se muestra el recorrido de Zapata Olivella para convertirse en ‘el gran putas’ que fue, se logre crear en los jóvenes el interés por investigar la vida y obra del escritor y así evitar que tengan la misma experiencia que él tuvo.

A través de la lectura, posiblemente, los jóvenes podrán descubrir “la intensidad y profundidad” que caracterizaban a Zapata, según Aguado, a quien siempre lo sorprendió la facilidad con que el escritor se dedicaba a tantas cosas con tal nivel de profundidad y de compromiso.



“Él iba hasta lo profundo de la investigación, a los territorios del país a investigar el folclor, al campo o a las regiones, como por ejemplo acá en el sur del Pacífico, para encontrar la historia de las parteras”, cuenta el director.



Incluso el escritor afrocolombiano llegó a interrumpir su carrera de medicina para ir a ‘vagabundear’ a Centro y Norte América y conocer.

En su viaje trabajó en el cine como extra, picó piedra en la calle, boxeó para ganarse la vida, fue guía turístico en Nueva York, escribió guiones e intentó venderlos en Los Ángeles y también conoció a algunos grandes escritores de la época, a quienes se presentaba como otro escritor, según cuenta el director.



“Zapata dijo que en su vida se dedicó a vagabundear y eso fue lo que le permitió tener la apertura hacia el mundo, hacia las ideas”, dice Aguado.



De hecho, fue en un viaje a África que Olivella finalmente pudo terminar ‘Changó, el gran putas’, para muchos su obra cumbre. Según el director, en un lugar de Senegal que es conocido como ‘la puerta del no retorno’, Zapata tuvo la epifanía que le permitiría sentarse a escribir ese libro que refleja la diáspora africana desde ese país tan antiguo como el mundo, hasta las costas americanas, donde la comunidad negra sería vendida y todos sufrirían la esclavitud.



Para Aguado, por obras como ‘Chango el gran putas’ -la cuál, según él, es realmente difícil de comprender- es sencillo comprender que el trabajo de literatura es lo que mejor representa a Zapata.



“Hay unas cosas muy interesantes como ‘Pasión vagabunda’ o ‘He visto la noche’, que son crónicas bastante cinematográficas de su ‘vagabundaje’ por centroamérica. ‘Tierra mojada’ es una crónica urbana muy vigente en relación con las crisis sociales relacionadas con la tierra, con la apropiación de la tierra y eso me parece bastante interesante”, expresó Aguado.

Este documental se lanza en el año de Manuel Zapata Olivella y en el Día de la Raza.

Datos del documental

Narración



El documental contará con tres voces: la del mismo Manuel Zapata Olivella, a través de archivos de audio; la de la familia y expertos, y los fragmentos de sus obras, que se presentarán en texto.



Países recorridos



La grabación se recorrió Colombia, pasando por el Cauca, el norte del Cauca, Cartagena, Bogotá, San Andrés, Cali. También estuvo en Washington, Nueva York, Harlem, Salvador de Bahía (donde tuvo relación con Jorge Amado), entre otros.