El concepto de libertad es la musa de la marca Blow Up

Talento Colombiano Especial para El País

La marca de ropa colombiana Blow Up presentó su nueva colección 'Freedom', su quinto trabajo, que en esta ocasión se inspira en la libertad, la espontaneidad, la confianza, el atrevimiento y lo poco convencional.



La diseñadora, María Antonia Flórez, asegura que “la colección significa: libertad, y está inspirada en todas las personas que después de la pandemia queremos sentirnos libres, auténticas; que queremos usar colores malteados, pero vibrantes y que queremos sentirnos diferentes a los demás”.



Blow Up es una empresa creada en el 2018 por tres jóvenes colombianos que quisieron llevar su emprendimiento al siguiente nivel. Inicialmente, empezaron vendiendo camisetas universitarias, sencillas y económicas; ahora tienen una marca reconocida a nivel nacional.



Con esta nueva colección, Blow Up potencia la reactivación económica del sector al usar en la confección, 100 % nacional, telas peruanas y colombianas, de 6 proveedores diferentes del país, con las que ya vienen conquistado países como México, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia.



“Nuestra pasión es crear prendas que inspiren y transmitan exclusividad, estilo y carácter”, afirma Gustavo Correa, CEO de Blow Up. Es por eso que de la mano de Freedom Collection, la empresa le sigue apostando a su proceso de expansión para llegar a diferentes países, y ciudades de Colombia, que permitan hacer presencia en el sector de moda y textil.