'El Cartel de los sapos: el origen'; detalles de la nueva producción de Caracol

La historia de una de las familias que puso en jaque al país, a causa de sus negocios turbios con el narcotráfico, se dio a conocer en Colombia en 2008, en la televisión nacional.



Fue a través de El Cartel de los Sapos, una novela de ficción que representó la realidad que vivieron las familias colombianas y vallecaucanas. Y esta semana, el canal Caracol estrenó en el horario de las 10:30 p.m., la precuela de la reconocida serie, que cuenta el origen de la familia Villegas.



Además de narrar la historia de cómo iniciaron los hermanos Villegas y uno de los carteles más influyentes del país, esta historia sigue la vida de otros personajes. Todo esto aderezado con el ingrediente del humor, plato fuerte de la televisión colombiana.



Para Juan Pablo Urrego, quien personifica a Leonardo Villegas, es una serie imperdible para los colombianos porque tiene “muchos ingredientes distintos a otras producciones, con historias de amor y drama; pero, sobre todo, comedia que es un plus, no tan fácil de encontrar en este tipo de historias, que suelen ser complejas en el fondo”.



La serie no se centra en las hazañas de los Villegas como mafiosos; sino en contar el origen de todo, que está a su vez en la historia de una familia. “Hubo un padre que los abandonó y los hijos mayores tuvieron que sacar adelante a la mamá y a la hermana, sin medir las consecuencias de estar al margen de la ley, lo que no los justifica, pero a ellos sí”, explica Sebastián Osorio, quien interpreta a Emmanuel Villegas, uno de los capos del norte del Valle del Cauca, en su etapa joven.

"Son situaciones que no solo ocurren en las novelas, sino en la vida real. Podemos conocer muchas historias donde las personas pierden la figura paterna y al hermano mayor le toca afrontar una nueva realidad, tomar las riendas de la casa y salir a responder por la familia. En algunas ocasiones toman el camino correcto, mientras que en otros no, y esa es la historia que vemos aquí”, cuenta Juan Pablo Urrego.



Emmanuel es el hermano menor de los Villegas, el cual, a pesar de su largo historial criminal, tiene una gran característica que es la lealtad hacia su familia. “Es un personaje con muchos matices, tiene muchas caras. Mientras su hermano es el Rey del Ajedrez, él es el Caballo, el hábil. Es un tipo inteligente que estudia Derecho y es un gran lector. Desde niño siempre apoyó a Leonardo Villegas, y está dispuesto a defenderlo hasta el final”, comenta Osorio.



Precisamente, Urrego es quien interpreta al Rey del Ajedrez, Leonardo Villegas, un estratega y un analista, que no da un paso a menos que tenga el siguiente cálculo. Desde que su padre los dejó para disfrutar los fugaces placeres de la vida, Leo se encargó de asumir la figura patriarcal de su casa, cuidando a su mamá y hermanos.



Algunas de las escenas de este proyecto de Caracol Televisión se grabaron en Cali, en algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, con la intención de mantener la nostalgia de la ‘Sucursal del cielo’ en los años 80. “Una parte de la serie se rodó en la capital del Valle, hubo que buscar esos sectores que no han cambiado tanto. Hay una modernización de las ciudades que a veces es complejo encontrar ese punto, pero se logra finalmente. Además, contamos con un gran equipo de arte”, explica Jaime Rayo, uno de los directores de esta producción.



Mientras los directores buscaban realizar un guion perfecto y se encargaban de una buena escenografía, los actores tenían su propia lucha, lograr el acento propio de los caleños, Sebastián Osorio cuenta que de las cosas que más le costó para su personaje fue aprender los dichos y el acento del Valle, “nosotros no somos caleños y hacer que éste saliera bien, fue uno de los grandes retos”, algo con lo que concuerdan Juan Pablo Urrego y Ernesto Benjumea.



Situación que no le costó tanto a la actriz caleña Patricia Tamayo, quien disfrutó de la nostalgia de volver al lugar donde creció y se formó como profesional en teatro, “para mí fue muy rico ir a mi ciudad, volver a comer los platos típicos y disfrutar del calor de Cali, además de bailar salsa. Grabar en la Capital del Valle es espectacular”.



Por otra parte, el debate sobre si está bien o no producir series inspiradas en el problema del narcotráfico en el país sigue abierto. Para algunas personas, este tipo de series hace apología al consumo de drogas o incita a las acciones ilícitas. Mientras, para Dago García, vicepresidente de Producción de Caracol Televisión, se trata es de revisar estos temas que han afectado a la sociedad, y entender “que cuando se hacen las cosas mal, siempre se paga una dura consecuencia. La idea es que los televidentes hablen de estos temas, que tengan una posición crítica, ese es el gran reto que tenemos como productores”.



Opinión que respalda Ernesto Benjumea, quien personifica al Coronel Mauricio Tirado, un padre sobreprotector y amante de la justicia, que por una burla del destino tendrá que ver cómo el ser que más amas se ve envuelto en este oscuro mundo de violencia y negocios turbulentos, “es un hombre que busca justicia por encima de todo, tiene un dolor profundo por una pérdida personal que cambió su vida por completo; es lo que podríamos llamar un personaje blanco, pero con carácter fuerte. Será el verdugo de los hermanos”.



Benjumea, quien personificó a Lara Bonilla, en ‘Escobar, el patrón del mal’, sabe que hablar de este tipo de situaciones también es importante y que finalmente, son series de ficción, que dejan como resultado un espacio de reflexión, para no repetir hechos tan dolorosos que marcan a un país. “Los libretistas y creadores de contenidos audiovisuales realizan contenidos que la gente desea consumir; no obstante, lo más importante está en entender que esta no es la verdad completa, porque se trata de una novela y, al final el ‘mal paga mal’”.



¿Madre ejemplar?

Patricia Tamayo interpreta a Marlen Ulloa, madre de los hermanos Villegas en la edad adulta. Cuando sus hijos son pequeños, ella debe afrontar el abandono de su marido, quien se va con una mujer más joven.



Ahora, con tres hijos, ella debe asumir el rol de madre cabeza de familia. Convencida de que sus hijos siguen fielmente el camino del bien, confía en ellos ciegamente, sin imaginar lo que hacen a sus espaldas. Ella es fuerte, de carácter recio, pero amorosa, alejando a quienes le hacen daño a su familia.

Otros personajes

Nora Villegas, hermana menor de los Villegas y la consentida de la casa, llegará a un punto donde mostrará esa mujer fuerte que lleva por dentro, interpretada por Verónica Velázquez (adolescencia) y Adriana Silva (edad madura).



Fabiola es una mujer auténtica y genuina, quien conquista a Leonardo con su belleza y con el desparpajo que la caracteriza. Interpretada por Estefanía Piñeres (edad adulta) y Angélica Blandón (edad madura)



Rosario es mística, supersticiosa y con una atracción especial por el mundo sobrenatural. Lee las cartas y es capaz de adivinar la suerte.