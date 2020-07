El cantautor caleño Alicastro estrenó el sencillo y video ‘Respira’

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El cantautor caleño Alicastro, radicado entre Miami y Los Ángeles, estrenó su sencillo y video ‘Respira’, que busca llevar esperanza a las personas en estos momentos que vive la humanidad, a través de un mensaje positivo.

¿Qué recuerda de sus inicios en Cali?

​

Recuerdo una ciudad donde no paraba de sonar música en sus esquinas, desde la salsa y rancheras, hasta la música para planchar, a mí me gustaba mucho el rock. Me montaba en los buses para ir al colegio y a la universidad, siempre estaba escuchando en los audífonos mis grupos favoritos. Estuve en muchas agrupaciones y tocaba varios géneros, a veces en la guitarra, el piano y la batería. Siempre andaba ensayando y en clases de música, una de esas con Cicerón Marmolejo, que definió mucho mi forma de respetar y trabajar la música.

Puede leer: 'Watchmen', serie que trata el racismo en EE-UU., producción con más nominaciones a los Emmy

¿Qué otros maestros musicales tuvo?

​

Estudié música en el colegio con Ángel Fabián Zapata, guitarra eléctrica con Richard Narváez, música con Cicerón Marmolejo, folclor en la Academia Valdiri, guitarra popular en el Conservatorio con Hernando Andrade y técnica vocal con Juan Diego Bejarano. Hice un par de semestres en la Universidad del Valle y guitarra colombiana y jazz con Yussef Gallo.

¿Qué le inspiró su sencillo ‘Respira’?

​

Me inspiraron muchas situaciones mundiales donde muchos seres humanos sufrieron y momentos personales difíciles donde uno se pregunta si todo lo que te está pasando es parte de un plan que ya estaba escrito y tendrá un final feliz o no. Una canción como ‘Respira’ trae ese positivismo que necesitamos para detenernos y mirar el problema desde otra perspectiva.

“En Cali hice parte de la primera banda de Kukaramákara, recuerdo bohemias cantando con amigos como Carlos Montaño, del grupo Siam”, dice Alicastro.

¿Cuál fue el concepto del video?

​

Con mi director, el caleño, Pipe Delgado, amigo desde el Colegio Lacordaire, mostramos a través del vídeo como no todo está perdido y que siempre hay una luz al final del camino. A través del video me contacté con la Fundación Sergio Urrego que tiene una Línea Salvavidas que previene a jóvenes del suicidio, para implementar una forma común de apoyar su mensaje y brindar soluciones.

¿Qué hizo cuando no estaba cantando?

​

En Los Ángeles por varios años, me dediqué a explotar otras pasiones como la cinematografía, participé en películas ‘El Guardia’, que se presentó en el Festival de Cannes, en 2019, y en la música, trabajando con Enrique Iglesias, Ricky Martin, Tommy Torres y Luis Fonsi. En lo personal, me dediqué a ser el mejor padre para mi hija.

‘Respira’ fue grabado en Los Ángeles por Pipe Delgado. Participa la actriz Amar Sotomayor, activista trans de Puerto Rico.

¿Con quiénes ha trabajado como compositor?

​

Una de las personas con las que más me ha gustado trabajar para mi segundo álbum es con Desmond Child, crecí escuchando las canciones que escribió y produjo para Aerosmith, Kiss y Bonjovi. Somos muy buenos amigos.

