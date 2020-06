Pablo Alborán revela que es gay y dice que luchará por la igualdad

Alejandro Cabra Hernandez

Con un emotivo video posteado en su cuenta de Instagram, el cantante español Pablo Alborán le contó a sus fanáticos que es homosexual, con la intención de "ser un poquito más feliz de lo que soy ahora".



El malagueño de 32 años es uno de los 'sex symbols' de la música hispanohablante, por lo que su revelación ha impactado en las redes sociales.



"El mundo nos está dejando algunas noticias agridulces. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, que nos hace más fuertes y mejores. Yo estoy aquí para contarles que soy homosexual, y la vida sigue igual", comentó Alborán.



El español, famoso por temas como 'Pasos de cero', 'Recuérdame', 'Tanto', 'Solamente tú', 'No vaya a ser', e incluso una versión a dueto de 'El mismo Aire' con Camilo Echeverry, añadió que confiesa su orientación sexual por él mismo, pero también para hacer el camino más fácil a otras personas que no han hecho pública su homosexualidad. "Espero que esto les haga el camino más fácil. Hay gente que no lo vive así", sentencia.



Alborán recalcó que "siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad. Desde el racismo, la xenofobia, el racismo, el machismo, la transfobia, homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso".



Además, agradeció a sus fans por el apoyo y dejó claro que añora verlos pronto. El cantante pop enfatizó en que nunca ha sido discriminado por ser gay en su familia, ni en su entorno laboral.



Concluyó que no espera que por su anuncio las personas dejen de identificarse con sus canciones. "Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor", señaló, dejando claro que el amor solo es amor si trae consigo libertad,



"Quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público".

Ante su anunció, artistas como Camilo, Leslie Grace, David Bisbal, Melendi, Rosalía, Kany García y Carlos Vives han mostrado su apoyo, ante lo que consideran una muestra de valentía.