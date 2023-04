El actor Michael Lerner falleció a los 81 años

Michael Lerner, destacado por sus participaciones en películas como 'Elf', 'Godzilla' y 'X-Men: Días del futuro pasado' , falleció el domingo 9 de abril a los 81 años. La noticia fue confirmada por su sobrino, el también actor Sam Lerner, quien a través de redes sociales compartió un mensaje de lamento, aunque no reveló las causas.



"Anoche perdimos una leyenda. Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mí", escribió la celebridad junto a varias fotografías de la estrella. También destacó el gran talento y carima que tenía el intérprete.



Adiós al Mesías de la moda vallecaucana: así lo recordarán en el mundo del diseño

“Era el tipo más genial, más confiado y talentoso, y el hecho de que fuera de mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que lo conocen saben lo loco que estaba, de la mejor manera. He tenido muchísima suerte de poder pasar tanto tiempo con él. Y todos tenemos la fortuna de poder seguir viendo su trabajo gracias a sus películas. RIP Michael, disfruta de tus cigarros cubanos ilimitados, sillas cómodas y maratón de películas sin fin".



Lerner nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Estudió interpretación en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y comenzó su carrera como actor a finales de los 60, en el American Conservatory Theater de San Francisco.



Durante los años 70, trabajó en pequeños papeles en series de televisión como La tribu de los Brady, La extraña pareja, Starsky y Hutch, Las calles de San Francisco o M*A*S*H. Así como en la película para televisión The Missiles of October, interpretando al secretario de prensa del presidente John F. Kennedy, Pierre Salinger.



En 1970 debutó en el cine en la película El Fabuloso Mundo de Alex, de Paul Mazursky, junto a Donald Sutherland y Ellen Burstyn. A la que seguirían papeles de secundario en grandes películas de la década, como El candidato (Michael Ritchie, 1972), junto a Robert Redford, St. Ives (J. Lee Thompson, 1976) con Charles Bronson y El cartero siempre llama dos veces (Bob Rafelson, 1981) con Jack Nicholson y Jessica Lange.



Michael obtuvo una nominación al Oscar en 1991 por su papel de Jack Lipnick en 'Barton Fink'. Tenía casi 200 créditos a su nombre.



El actor tenía tres proyectos en desarrollo y estaba en la posproducción de 'Sallywood' con Sally Kirkland, Jennifer Tilly y Eric Roberts.



La caleña Liliana Hurtado explica la danza y el movimiento como terapia en la vida