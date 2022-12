El actor británico Henry Cavill le dice adiós a su personaje de Superman, ¿por qué?

Henry Cavill ya no será Superman. El actor británico anunció en sus redes sociales que ya no interpretará al icónico personaje de DC Comics, tras una decisión tomada por el guionista James Gunn y el productor Petter Safran.



“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Petter Safran y hay tristes noticias para todos. Después de todo, no regresaré como Superman”, se puede leer en el comunicado compartido por el actor, en su cuenta oficial de Instagram. “Mi turno de usar la capa ha pasado, pero Superman nunca lo hará”, escribió.



Luego de una década de éxitos, encarnando al superhéroe de la kryptonita y la capa roja en películas como ‘Batman vs Superman’, ‘El Hombre de Acero’ y ‘Justice League’, entre otras, el actor ha tenido que decir adiós.



Las redes sociales se han inundado de especulaciones sobre su posible reemplazo. En días recientes, James Gunn tuvo que salir a desmentir los rumores sobre la posible contratación del actor Robert Pattinson, para la próxima entrega. El anuncio mantiene viva la esperanza de quienes anhelan el regreso de Ben Affleck a la saga.