El aborrajado, entre los 50 mejores platos del mundo: aquí, una receta de esta comida típica

Esta semana, la aplicación croata TasteAtlas (Atlas del Sabor), la cual presenta distintos platos típicos de las regiones del mundo, expuso lista de los 50 snacks fritos más exquisitos y apetecidos del mundo (según el criterio de quienes hacen parte de este proyecto), entre los cuales el plátano aborrajado vallecaucano ocupó el puesto número 40, con un puntaje de 3.9, donde 5 es la calificación máxima.



A propósito de esta noticia y si usted también es amante de la comida vallecaucana, le presentamos una receta sencilla, que enseña Martha Jaramillo, del Restaurante Ringlete, para hacer plátano aborrajado en casa. ¡Manos a la obra!



ABORRAJADO DE MI MAMÁ LUCÍA

INGREDIENTES

​



Plátanos bien maduros cortados en tajadas

Queso blanco campesino o doble crema, cortado en tiras delgadas

Huevo

Leche fría

Harina de trigo

Azúcar al gusto

Sal una pizca

Aceite

El aborrajado vallecaucano, un marjar crujiente relleno de queso, fue elegido como uno de los mejores 50 postres del mundo en TasteAtlas. Restaurante de comida típica Klisto.

Para preparar un buen plátano aborrajado es necesario tener a la mano plátanos muy maduros; si su cáscara ya está negra es un indicador perfecto.



PREPARACIÓN



Freír las tajadas hasta que doren.

Aplastar suavemente las tajadas y colocar el queso según el gusto. Cubrir totalmente el queso con otra tajada y aprisionarla suavemente para sellarla.

Aparte: preparar un batido con el huevo, la harina, la leche, azúcar y la pizca de sal. Mezclar muy bien. SI se coloca mucha harina, la cubierta queda gruesa y menos harina la cubierta queda delgada.

Cubrir muy bien los maduros que tienen el queso y freír en aceite hasta que doren.

Cuando estén dorados, retirarlos del aceite y colocarlos en un escurridor y luego pasarlos por papel de cocina o servilletas para retirar el exceso de aceite.

El mapa que muestra las comidas típicas de todo el mundo

El proyecto nace ante una necesidad que sintió el emprendedor croata Matija Babic en un viaje por Europa. En medio de su expedición por el Antiguo Continente, Matija "pensaba qué sería bueno comer en cada región", así lo contó en 2021 al periódico El Clarín de Argentina. Al ver que conseguir una ruta de información no era tan sencillo, decidió crear este emprendimiento.



El cual no solo presenta un mapa de los posibles platos y lugares donde se puede probar las recetas típicas. Si no que, también cuenta algunos datos curiosos sobre los ingredientes de cada plato.