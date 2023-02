La actriz y cantante mexicana Dulce María, integrante de la agrupación RBD, que estará próximamente en Colombia, protagoniza una esperada historia, producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision.



"Hay regalos de la vida que no se pueden rechazar y esto era como un regalo para mí", asegura Dulce María, quien graba esta esperada historia desde finales de octubre en México bajo la producción de Carlos Bardasano, responsable de exitosos títulos como Si nos dejan, Como tú no hay 2, El dragón y la nueva versión de Los ricos también lloran.



"Me ofrecieron un protagónico que llevaba música y actuación, que era una historia original, que era con Carlos Bardasano, que es un gran productor y gran ser humano, en TelevisaUnivision, que ha sido mi casa desde que empecé, con compañeros maravillosos", comparte la actriz y cantante mexicana.



"No podía decir que no, era un regalo muy grande", dijo Dulce, quien comparte set con la actriz mexicana Lorena Graniewicz, con quien su personaje tendrá mucha interacción en la historia.



En Pienso en ti, Dulce interpreta a Emilia, una joven mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Cuando Emilia (Dulce) conoce a Ángel (David Zepeda), su ídolo y el ídolo de multitudes, encuentra la fuerza para seguir ese sueño, sin imaginarse que sería ella, con su voz, quien le devolvería a él la ilusión y la vida.



La artista no puede estar más feliz de compartir escena en esta historia con el actor mexicano David Zepeda, con quien ya trabajó hace 10 años en el melodrama Mentir para vivir.



Pienso en ti se estrena en México el 13 de marzo a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. La telenovela también aterrizará próximamente en el horario estelar de Univisión.