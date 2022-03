'Dug', la supuesta papa más grande del mundo que resultó ser otra cosa ¿En realidad qué es?

Un extraño hecho se presentó en una granja de Nueva Zelanda, cuando Colin y Donna Craig-Brown encontraron en su jardín a 'Dug', una supuesta papa a la cual calificaron como "la más grande del mundo".



Sin embargo, algunos expertos revelaron que este enorme espécimen no es lo que se suponía que era.



Cuando la pareja neozelandesa halló a 'Dug', bautizada así por como la encontraron: cavando, afirmaron que se trataba de algo especial, por lo que decidieron presentar imágenes del tubérculo al Guinness World Récords. Sin embargo, siete meses después fueron sorprendidos con la respuesta de los especialistas.



"Lamentablemente, el espécimen no es una papa y, de hecho, es el tubérculo de un tipo de calabaza. Por esta razón, lamentablemente tenemos que descalificar la solicitud", respondió el libro de récords a la pareja Craig-Brown.



El tubérculo no dejó de sorprender a Colin, pues, luego de un análisis se enteraron que 'Dug' procedía de un chayote, una planta con almidón que es similar a una pera verde y arrugada, y la cual esta en su jardín.



"Al menos pude responder a todas las preguntas y no tengo que estar despierto a las 3 de la mañana tratando de averiguar qué fue lo que le salió mal a la madre naturaleza" aseguró el hombre de 62 años a CNN.



Por ahora la pareja Craig-Brown no ha decidido qué hacer con 'Dug', pero es posible que traten de conmemorarlo.



"Voy a hacer un molde de él, así tendré algo parecido a 'Dug' que no sea perecedero para que quizás los nietos de mis nietos puedan mirarlo y ver lo que hizo su abuelo", precisó Colin.