Dos emprendedores colombianos llegan a Shark Tank

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las puertas del tanque del reality show ‘Shark Tank’ se abrieron por quinta ocasión y esta vez con gran presencia colombiana. A lo largo de 20 episodios, los tiburones mexicanos compartirán, por primera vez, el panel con dos de los inversionistas de Shark Tank Colombia.



Se trata de los empresarios colombianos Andrea Arnau y Mauricio Hoyos, quienes recibirán a emprendedores mexicanos para evaluar posibles inversiones en sus negocios.



La colaboración entre ambos países llegó como un reto para los inversionistas colombianos, quienes debieron ajustarse a factores como el cambio de moneda, la cultura y sus modelos de negocio.

“Para nosotros como inversionistas tener la oportunidad de ver proyectos tan diferentes, en un mercado tan distinto, fue una gran experiencia. Esta colaboración le da al programa una visión mucho más amplia de lo que son los negocios en latinoamérica”, dice la inversionista y emprendedora colombiana Andrea Arnau, quien en la actualidad es CEO de CPT Investments y es, además, asesora de proyectos especiales de Rokk3r.

Allí ayuda a compañías de diferentes tamaños a crecer mediante el uso de tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, realidad virtual y Big Data, entre otras.



“Para el programa es muy positivo tener esta colaboración. La retroalimentación que se les da a los emprendedores es mucho mejor y esa experiencia al trabajar juntos se nota. Al final, este es un programa que pretende ayudar a los emprendedores que participan, pero también a aquellos que lo están viendo desde sus casas”, añade Arnau.



Cabe destacar que esta nueva versión de ‘Shark Tank’ llegó a las pantallas de Sony Channel desde el pasado viernes 26 de junio a las 10:00 p.m., y todos los jueves estará disponible también por Claro video.



El programa, que es coproducido por Sony Pictures Television (SPT), sumará un total de ocho sharks, de los cuales cinco rotarán a lo largo de la temporada, y junto a ellos regresará como invitada Ana Victoria García, empresaria que participó en la primera temporada de este reality de negocios.



Una de las novedades que tendrá este reality de negocios, que ha sido adaptado exitosamente en más de 35 países, será la participación de más mujeres emprendedoras a lo largo del programa, en un país donde solo el 20% de los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres.

“Me llamó mucho la atención que en México ya están en temporadas más avanzadas y por eso llegan compañías mejor valoradas, con una estructura un poco más concreta que algunas de las de colombianas”, resaltó el inversionista colombiano Mauricio Hoyos, quien es creador de Puntored, compañía que fundó junto a su hermano y familia cuando tenía apenas 23 años y la cual se convirtió en su primer gran éxito en el mundo del emprendimiento.

“En un mundo donde se aceleró tanto lo tecno- lógico, un emprendedor que tenga la capacidad de aprender muy rápidamente va a estar mucho mejor frente a uno tradicional”, Andrea Arnau, Inversionista.

Su empresa al día de hoy cuenta con 47.000 puntos de venta y realiza más de 350 millones de transacciones al año, atendiendo a más de 7 millones de clientes al mes.



Hace poco más de tres años fundó Toberin Valley, empresa que tiene como principal objetivo invertir y operar startups con alto potencial, hasta llevarlas a niveles de crecimiento exponencial.



“Creo que lo más importante de esta entrega, más que ser colombianos o mexicanos, es que cada uno tiene una experticia distinta y eso es lo que hace muy interesante el tanque, que cada uno le añade una dinámica diferente”.



La capacidad de adaptarse, de aplicar estrategias acertadas, de entender las señales del mercado, de anticiparse a los escenarios complejos y crear un plan financiero, fueron algunas de las bases que entregaron estos dos tiburones colombianos a los nuevos emprendedores, con el fin de afrontar y gestionar mejores soluciones en momentos tan coyunturales y difíciles como el que ha generado la actual pandemia.

“Para mí como inversionista este momento cambió el foco hacia empresas que tengan el crecimiento como pilar y no solo la rentabilidad, pero lo más importante es que esto va a cambiar de una economía individualista a una economía circular, y creo que el negocio que no esté pensando en un impacto a la sociedad, en generar valor a los demás, definitivamente a largo plazo no va a ser sostenible”, manifiesta Mauricio Hoyos, quien considera además, que esta época resulta más promisoria para los emprendedores, quienes ya han aprendido a resolver mejor los problemas y han comenzado a generar nuevas oportunidades.

Los Sharks mexicanos

​

Los tiburones mexicanos que estarán de regreso serán Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, Marcus Dantus, Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera. Cada uno de ellos con más ganas de invertir, aconsejar y hasta luchar entre ellos para conseguir los mejores negocios