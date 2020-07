Telepacifico celebra 32 años al aire con una programación especial

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con una programación de aniversario que va desde hoy hasta el 5 de julio, el Canal Regional Telepacífico celebrará sus 32 años al aire.



Con el rediseño de sus parrillas en Telepacífico y el canal de contenidos étnicos Origen Channel, el Canal ha logrado los más altos índices de rating en su historia, triplicando los niveles de aceptación de la audiencia respecto a enero de 2020. “Recibimos esta celebración con alegría, ánimo y optimismo.



Este Canal que abarca Cauca, Chocó, Nariño y el Valle, representa las afinidades de vida, costumbres, cultura y hábitos del suroccidente colombiano, y tiene en su programación contenidos para todas las audiencias desde otro perfil y otra forma de hacer televisión”, dice Ricardo Bermúdez Cerón, gerente del Canal Regional Telepacífico.

1) El 25 de julio de 1986 se firmó el compromiso de creación y constitución del Canal Regional de Televisión para el suroccidente Colombiano, con el nombre de Canal Regional de Televisión, Televalle, modificado en el año 1987 a Sociedad Televisión del Pacífico Ltda., Telepacífico, en razón de su cobertura para el Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño.

2) El 3 de julio de 1988 se emitió por primera vez la señal del Canal Regional, cubriendo el centro y el sur del Valle del Cauca, con 24 horas semanales de programación.



3) Un récord nacional de televisión lo batió Telepacífico al transmitir durante 1991, en vivo y en directo, 215 horas de producción regional.



4) En el años de 1992 se amplió la señal de cobertura del Canal, que llegó al norte del Valle.



5) Hoy, con motivo de la celebración de sus 32 años al aire, el Canal presentará contenido en homenaje su trayectoria en estas tres décadas. A las 6:00 a.m., habrá maratón de Niños de mi Tierra, elegida por el Ministerio de Cultura como Mejor Producción Audiovisual ‘Diferentes maneras de narrar el patrimonio cultural del pacífico colombiano’.



6) Imperdible también la maratón de Ciencihéroes, de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. sobre superhéroes anónimos que combaten los males que amenazan a sus comunidades.



7) Una de las buenas series de Telepacífico es Arraigados, se transmitirá desde las 9:00 a.m. La historia de tres indígenas que regresan de la ciudad a sus lugares de origen buscando su reconexión con los ancestros. Ganadora de los Premios Tal 2017 a Mejor Contenido de Relevancia Social.



8) El programa Al Día con Todo, de 10:00 a.m. a 12:45 m. tendrá un especial sorpresa de aniversario.



9) Uno de los mejores documentales de Telepacífico, Delio Maravilla Gamboa, nominado al Premio Nacional de Periodismo CPB 2004, se transmitirá hoy de 3:32 p.m. a 4:30 p.m. Con cinco títulos con Millonarios y Santa Fe de Bogotá, fue el primer jugador bonaverense en jugar en un equipo extranjero, el Oro de Guadalajara en México.



10) Imperdible será Nuestra Herencia, Premio Simón Bolívar a Mejor Programa Cultural 2003 que se emitirá a las 7:30 p.m. Los sonidos afro, descendientes de la sangre negra e indígena terminaron en un matrimonio, tal vez sin quererlo, con las tradiciones europeas.



11) De Donde Vengo Yo, el premiado programa presenta cinco historias de cómo se construye Colombia desde el pacífico. Hoy, 9:20 p.m.



12) Hoy, a las 10:00 p.m. en Sueños de Oro, nominado a los India Catalina, conozca la lucha de figuras del pacífico en busca del sueño olímpico.

13) Documental Califonía, sobre la música y el cóctel cultural de Cali, un recorrido desde los imponentes cerros hasta la alegre Aguablanca. Hoy, 10:30 p.m.



14) Etiquetas, ganador del Alfonso Bonilla Aragón en 2019 visibiliza a la población LGBTI a través de diversos testimonios. Se emite hoy a las 11:00 p.m.



15) Este domingo, a las 11:30 p.m., Mi Huella, la vida de la gran cantante Helenita Vargas, La Ronca de Oro, ya fallecida.

16) Este domingo a las 8:40 p.m. se emitirá Busca por Dentro, documental sobre Jairo Varela, creador del Grupo Niche.

Entre los estrenos está la miniserie Elementales, sobre la interrelación de tierra, agua, fuego y aire con la cotidianidad. Desde el 6 de julio a

las 9:00 a.m.

17) Conozca la historia de Markitos Micolta, dos veces ganador de Petronio Álvarez. Mañana, 3:00 p.m.



18) Detrás de cámara de Labels se emitirá a las 5:00 p.m. del sábado. Serie juvenil incluyente realizada en lenguaje de cine.



19) En la reciente historia de Telepacífico sobresalen producciones como Labels, Etiquetas, De Donde Vengo, Niños de mi Tierra, Telepacífico Noticias, Leonor (novela sobre Leonor González Mina La Negra Grande de Colombia), Busca por Dentro, De Borondo.



20) Hoy en día el Canal ofrece una segunda señal en Televisión de alta definición con contenidos étnicos, Origen Channel Telepacífico, señal en vivo en streaming, plataforma digital de contenidos audiovisuales VEO Telepacífico, dos señales de audio digital y presencia en redes sociales.



21) Entre los rostros del canal se destacan Luz Angely Rodríguez, Marcela Correa, Julio César Mendoza, Armando Gamboa Peralta, Carmen Alicia Sarmiento, Mauricio Belmonte, Ana María Giraldo, Mónica Castiblanco, Estefania Tabima, Rubén Dario Gálvez, Angelica Doneys, Amparo Peláez, Diego Martínez Lloreda, Cristhian Pasquel, Jaime Orlando Dinas, Xiomara Xibillé, Mabel Kremer, Lucía Nader, Lady Escobar y Karen López.



22) Transmite eventos culturales: el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival de Música Andina Mono Núñez, la Feria de Cali, las procesiones de Semana Santa de Popayán.



23) Un programa insignia es Desaparecidos y Desplazados, recibió el Simón Bolívar a Mejor Trabajo en Televisión por Viaje al Macizo Colombiano, a cargo del periodista Gildardo Arango.



24) Educa TV recibió reconocimientos en España como programa educativo y cultural para jóvenes.



25) En 1995 pasó de ser una empresa industrial y comercial del Estado del orden Nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, a ser una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión.



26) Ese mismo año se automatizó y digitalizó la emisión de los programas y comerciales, siendo el primer Canal de televisión en Colombia en realizarlo.



27) En marzo de 1996 se inició la transmisión vía satélite, utilizando el sistema de Inravisión y el satélite Intelsat 806.



28) La renovación tecnológica que permitió pasar la producción y emisión en U- Matic, a la producción y emisión en Betacam y/o DVcam, se dio en 1997.



29) Adquirió la Unidad Móvil en el año 2000 fortaleciendo la calidad de la transmisión,



30) EDUCA TV, sistema de televisión educativa formal, de carácter presencial fue considerado en 2002 por el Ministerio de Educación como modelo nacional y se aplicó a 23 municipios del Valle.



31) El 12 de enero de 2007 se compró el Teatro Imbanaco, primer teatro estudio de televisión del país.



32) El documental Tras la Línea del Triunfo se verá este domingo, sobre ciclistas de los años 60’s y 70’s entre la gloria y el olvido.