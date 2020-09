Documental El Testigo de Jesús Abad Colorado, nominado al Emmy

Erika Mantilla

Cuando Jesús Abad Colorado recibió la noticia de la nominación del documental ‘El Testigo’ a los Premios Emmy Internacional, no entendió bien lo que le estaban diciendo. En parte, porque se encontraba emocionalmente devastado por la noticia de la muerte de Juliana Giraldo en Miranda, Cauca. Pero cuando empezó a recibir los mensajes de felicitación y las llamadas de amigos y familiares que le informaban sobre la importante nominación, por fin comprendió el peso de lo que estaba ocurriendo.



Su documental, una compilación de historias y fotografías que retratan la guerra del conflicto armado en Colombia, el desplazamiento y sus víctimas, competirá contra otros tres documentales, de un total de 43 producciones provenientes de todo el mundo. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia el próximo 23 de noviembre de 2020, en Nueva York.



“Para mí, que el documental haya sido nominado a los Premios Emmy Internacional, que son como los Óscar de la televisión, y sobre todo en la categoría de documental, donde se está compitiendo con otros tres documentales de Ruanda, Rusia, Corea, es ya un premio en esa búsqueda de la verdad, para juntar los fragmentos de eso que siempre he llamado ‘el espejo roto’. La búsqueda de la verdad siempre ha sido mi camino y lo he hecho sobre el punto de vista de las víctimas”, resalta el periodista y reportero gráfico que durante más de 25 años dedicó su carrera a retratar la cruda realidad del país.



Y añade, “Creo que a un documental como ‘El Testigo’ se le tienen que sumar muchas voces de la poesía, la música, el canto. Las formas de hacer memoria y resistencia tienen que enseñarle a este país que el amor es más fuerte que la guerra”.



Ante la inesperada nominación, el ganador del premio Gabo de Periodismo aseguró que, para él, es tan importante este documental como la exposición fotográfica llamada también ‘El Testigo’, con la cual ha recorrido todo el país como un mensaje de esperanza y reconciliación.



Tanto así que su pasada exhibición en Cali, compuesta por 558 fotografías que hicieron parte de las 4 salas de exposición del Museo la Tertulia, sirvieron de inspiración al autor para que sus retratos conformaran un libro con cuatro tomos.



“En estos libros irán algunas crónicas e historias alrededor de los trabajos fotográficos que he realizado, para que las personas sepan el contexto en el que hice las cosas y qué estaba sucediendo en ese momento. El último tomo es el más grande, que es el de la resistencia como la construcción de la paz, pero también sobre los peligros de continuar en guerra”, adelantó Abad sobre los libros que espera presentar el año entrante y que incluirán cerca de 1000 fotografías suyas.



Entretanto, el periodista que con su obra honra la memoria de los ausentes y de los sobrevivientes de la guerra, no pierde la esperanza de que Colombia consiga la tan anhelada paz. Abad invitó a la clase dirigente a ver su documental, pues los considera “los más ausentes de las realidades que se viven en el campo”.



