¿Dirá que sí? Conozca por qué el Presidente de México pidió a Bad Bunny dar concierto gratis

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido al artista puertorriqueño Bad Bunny un concierto gratis en Ciudad de México para solventar los problemas ocasionados por la duplicación de entradas de su último concierto.



El jefe del Ejecutivo mexicano ha propuesto la plaza de la Constitución, informalmente conocida como plaza del Zócalo y uno de los principales espacios públicos de la capital, para alojar el evento: "Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo" ha afirmado el presidente.



El espectáculo ofrecido el pasado viernes por el cantante latino en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, se ha visto opacado por las irregularidades respecto a la venta de entradas concedidas por la compañía Ticketmaster. Debido a un problema de clonación de entradas, miles de seguidores del artista no disfrutaron del concierto final de la gira 'World's Hottest Tour'.



"No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces. Claro no tan espectaculares, porque estuve viendo como salió volando en una palmera, eso sí no se puede hacer acá", ha añadido el presidente mexicano sobre el espectáculo del arista, el cual albergó a más de 85.000 asistentes.



Además, López Obrador ha pedido también este miércoles la mediación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conseguir la compensación económica a los seguidores que no lograron acceder al espectáculo.



La compañía Ticketmaster ha dado cuenta de las complicaciones a través de un comunicado en sus redes sociales: "Los inconvenientes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente de nuestro sistema".



"Lo anterior generó confusión y complicó la entrada al estadio, con la lamentable consecuencia de que algunos boletos legítimos les fuera negada la entrada", ha reconocido la empresa a la vez que ofrecía un reembolso total para beneficiar a los seguidores que adquirieron las entradas a través de los canales oficiales.



El titular de la dependencia de la Profeco, Ricardo Sheffield, ha concedido los primeros datos de la investigación: "Ticketmaster emitió por lo menos 1.600 boletos dobles, en otras palabras, sobrevendió el concierto", ha afirmado Sheffield según recoge el medio mexicano Excélsior. Ticketmaster, por su parte, niega esta versión y alega el error no al sobrecupo sino a la "cantidad sin precedentes de boletos falsos".