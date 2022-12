Encuentran muerto Stephen "tWitch" Boss, DJ del programa de Ellen DeGeneres

El DJ del programa de Ellen DeGeneres, Stephen "tWitch" Boss, murió a los 40 años, informó su esposa sobre el caso que está siendo tratado como aparente suicidio por la prensa estadounidense.



El portal de noticias del espectáculo TMZ dijo que el DJ y bailarín fue encontrado en un hotel en Los Ángeles, California, con lo que parece una herida de bala autoinfligida.



La publicación informó que Allison Holker, esposa del artista, contactó a la policía el martes porque estaba preocupada por su esposo que habría salido de casa, de forma inusual, sin su carro.



El cuerpo del DJ fue localizado poco después. "Con el mayor dolor tengo que compartir que mi esposo Stephen nos ha dejado", dijo Holker, de 34 años, de acuerdo a los medios estadounidenses.



"Stephen iluminaba cada lugar al que entraba. Valoraba la familia, los amigos y la comunidad sobre todas las cosas y guiar con amor era importante para él. Él era la columna de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus seguidores".



Un vocero de la policía de Los Ángeles dijo que el departamento respondió a una llamada de emergencia a media mañana del martes sobre un hombre muerto.



La oficina forense local informó que someterán a una autopsia el cuerpo de Stephen Boss, encontrado el martes en "un hotel/motel".



Boss era una figura constante en el programa de variedades "The Ellen DeGeneres Show" desde 2014 hasta su última transmisión este año. También apareció en el programa de baile estadounidense "So You Think You Can Dance", y en las películas "Step Up" y "Magic Mike XXL".



Junto a su esposa, presentaba el programa "Bodas de ensueño Disney". La pareja se casó en 2013 y tiene tres hijos.



El más reciente posteo en las cuentas de Instagram de Holker y Boss es un clip de la pareja bailando con un árbol de Navidad al fondo.



"Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se mantendrá", agregó Holker en su comunicado.



"Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria". DeGeneres expresó sus condolencias en sus redes sociales. "Tengo el corazón roto", escribió en Twitter e Instagram, junto con una foto abrazando a Boss. "tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo quería con todo mi corazón. Lo voy a extrañar", concluyó.