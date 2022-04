Diego Camargo inicia en Cali su gira para celebrar 30 años de buen humor

Con un espectáculo que celebra los 30 años de carrera artística, el reconocido comediante colombiano Diego Carmargo inicia hoy su gira en Cali, en el Teatro Calima, para continuar por varias ciudades del país y finalizar en Estados Unidos, Centroamérica y España.



El comediante, que ha sido reconocido como uno de los más agudos y audaces de América Latina, es el único colombiano invitado al New York Comedy Fest (considerado los premios Óscar de la comedia mundial) y fue director de programas como ‘Los comediantes de la noche’, ‘The Suso’s show’, ‘Mucha Música’, ‘Nikneim’ y ‘Fuera de chiste’.



Entre sus tantas hazañas ha logrado conquistar plataformas como Netflix, donde tiene un especial y, por si fuera poco, fue participante de Master chef Celebrity 2021.



Pero para hablar de la gran celebración de la que los caleños serán testigos hoy, hay que saber que el comediante dirá todo lo que nunca se atrevió a confesar en este tiempo, llevando a los asistentes a reír con sus ocurrencias y demostrando que, para él, el escenario es la vida misma, esta vez ¡sin límites!



“De mis 30 años de carrera destaco mi terquedad, he cometido muchos errores, pero todos ellos me han llevado a cambiar, evolucionar y crecer en esto. Mi capacidad para seguir adelante me ha ayudado a avanzar todos los días y gracias a eso, hoy celebramos 30 años de carrera artística”, asegura el comediante que inició su carrera artística de la mano del también conocido humorista, Andrés López.

Su celebración tendrá todo un año lleno de nuevos proyectos que no solo incluyen la comedia, sino la gastronomía, contenidos en espacio público y cine, entre otras sorpresas.

“Hace 30 años no existía el concepto de Stand Up Comedy en Colombia. En esa época el pionero era Andrés López de la Pelota de Letras y fue él quien me metió en la honda de hacer comedia, estamos hablando del año 1992, así que ambos empezamos a trabajar, pues estudiábamos juntos en la Universidad de los Andes. Fue mientras hacía teatro, que vi su puesta en escena que dije: yo quiero hacer esto toda la vida, me invitó a su taller y ese fue el inicio de todo”.



Cuenta el humorista, quien también es presentador, director, locutor y actor, que muchos les cerraron las puertas, porque en esa época la narración no tenía que ver con el humor, era solo una experiencia de cuentería que hablaba de dramas épicos.



Y aunque su inclinación profesional primero lo llevó a trabajar como periodista, y a formarse en Cine en España, no tardaría mucho en reconocer, que pararse en un escenario y hablar de los temas que nos duelen, era lo que siempre había querido.



“Me di cuenta que la comedia siempre había sido mi voz, y aunque desde niño fui muy tímido, el humor se volvió esa herramienta para poderme comunicar, algo que hoy disfruto en gran medida”.