'Deliciosa cuarentena', el libro de recetas de Sonia 

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Sonia Serna se enamoró de la cocina gracias a las delicias que preparaban su madre y su abuela, cuando ella era una niña. La actual gestora del patrimonio cultural, asesora gastronómica y directora de la Fundación Saboriarte, aprendió a leer con los dibujos del periódico y con las recetas que aparecían en la revista Vanidades, que su madre coleccionaba.



Recuerda que su primer plato lo preparó el Día de la Madre, siendo niña, y que lo entregó luego de recita el cuento de Rin Rin Renacuajo. Ya de grande, en su propia casa, la hora de comer era un acto sagrado y la hora del almuerzo generaba gran ilusión por las delicias que se fueran a preparar en familia.



“Para mí el acto de comer es muy importante, mi desayuno lo disfruto plenamente, mi almuerzo ni se diga y no entiendo como muchas de mis amigas o mis conocidos no le dan la importancia debida al acto de preparar y servir la comida”, comenta Serna.

No es de extrañar que la gestora se refugiara en los fogones cuando la vida cambió para todos a causa de la pandemia, y se decretó cuarentena a nivel nacional.



“Cuando escuché que declaraban pandemia y que la ciudad entraba en cuarentena, mi primera impresión fue de pánico, yo vivo sola, mi hija que es mi amor y mi familia más cercana viven muy lejos. Sentí esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y en todo ese encuentro de sensaciones dije: ‘Dios mío, voy a cocinar’, tal cual como lo escribo en el libro”, cuenta Serna.



Fue a una venta de especias de unos amigos, que queda a la vuelta de la esquina de su casa, y se abasteció de especias, aceites y ajonjolí, de la misma forma que otros lo habían hecho con el papel higiénico. Además del mercado, Serna se llevó al hijo de sus vecinos, a quien invitó a cocinar ese día a su casa, y juntos hicieron el primero de los 63 platos que preparía la asesora gastronómica en medio de la cuarentena.



“Ese primer día por la mañana me enseñaron a manejar Instagram y todos los días cocinaba y montaba las recetas en la plataforma. Yo, como soy una apasionada de la cocina, por fin tuve el tiempo para cocinar como quisiera, entonces se convirtió un compromiso conmigo misma y con mis seguidores, porque cada día se sumaban más personas (que tienen criterio, que saben de comida) y les gustaban las recetas y los relatos, y fueron ellos quienes me impulsaron a escribir el libro”, explica.

El día 62 de su encierro culinario, Serna terminó los relatos y salió a recorrer las desoladas calles con sus restaurantes cerrados. Pero se dio cuenta que algo no estaba bien y decidió hacer un último relato en compañía de su nieto, porque “si había empezado con mi vecino, cómo no terminaba y cerraba estos relatos con mi propio nieto”.

Deliciosa Cuarentena es un diario de recetas de 63 días. Especial para El País

Al terminar y viendo en retrospectiva todo lo que hizo, Serna entendió que tenía en su poder suficiente material para hacer un libro, pero no un típico recetario, sino un verdadero diario de cocina que con sus recetas busca estimular la memoria del paladar y reflexionar sobre el signficado cultural de cada plato.



“Es un diario de relatos culinarios, que se convirtió en una ‘Deliciosa cuarentena’, que me salvó, fue mi tabla de salvación en esa época, donde estuve feliz porque con cada receta me ponía mi delantal sonriente, ilusionada, expectante de lo que iba a preparar”, comenta ella, quien se encuentra muy feliz porque siente que este tiempo y este libro le brindaron la oportunidad de compartir todo lo que ha aprendido, y en el proceso agradecer a quienes le han transmitido esa recetas, como su abuela, o su madre.



“Uno en la vida tiene un hijo, siembra un árbol y escribe un libro. Yo ya tuve mi hija maravillosa, he sembrado muchos árboles y escribir este libro también es dejar un poquito de memoria y legado. Me estimula y me hace sentir muy feliz saber que con base en estos relatos, en estas recetas, quien los lea empiece a crear sus propias historias de cocina”, expresa.

El libro



En ‘Deliciosa cuarentena’ Serna plantea que la cocina es muy fácil, “solo es necesario que te guste y que tengas el deseo de ofrecer ese alimento bien sea para ti o las personas que amas”.



Igualmente invita a las personas a tener una cocina sin desperdicios y reutilizar todo lo que sea posible en las preparaciones.

Otra cosa interesante es que el libro incluye un glosario de términos culinarios extranjeros y coloquiales, para la gente de otro país pueda comprenderlo.



Quien desee comprar el libro puede comunicarse al 315 4497556 o al 316 6177268.