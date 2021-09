De la salsa al vallenato: María Camila Giraldo, la caleña que interpretará al primer amor de Martín Elías

La actriz María Camila Giraldo es una caleña que adora la salsa, pero no puede negar que al darle vida a Malena Barriga, en El Hijo del Cacique —novela sobre el cantante Martín Elías Díaz, hijo de Diomedes Díaz, que empezó a emitirse este lunes en el Canal Caracol, e incluyó en su playlist unos cuantos vallenatos.



“Crecí en Cali y la salsa es mi salsa. Uno como colombiano escucha vallenato desde niño y la familia Díaz Acosta es icónica en Colombia, pero después de grabar seis meses esta serie, me quedé haciendo play list de vallenato, cantándolo en la ducha y hasta soñando en vallenato, se volvió parte de mí”, cuenta María Camila, quien interpreta a Malena, el primer amor de Martín Elías (médica).



Cuenta María Camila que desde las audiciones, que le tocaron presenciales, sintió mucha química con el protagonista, Milciades Cantillo. “Sentí mucha seguridad al salir del casting, algo que no pasa siempre, por eso fue muy bonito”.

Sobre su personaje opina que “es una chica muy chévere, es muy inteligente. Y a diferencia de lo que muestran la mayoría de las veces sobre la cultura costeña, que la señalan de machista, ella es todo lo contrario, es una mujer echada para delante, fuerte, con un corazón divino, visionaria, independiente. Esas cualidades me llamaron la atención desde que la leí. Y fue así desde pequeña. Yo hago el personaje cuando es niña y cuando es mayor y siempre tuvo esta actitud, esta personalidad, este carácter fuerte, esta inteligencia que la caracteriza”.



La carrera de esta caleña ha ido en ascenso desde sus inicios como presentadora para MTV Latinoamerica y como actriz en las producciones: ‘Loquito por ti’; ‘La Reina del flow’ y ‘La reina del sur’. Actualmente es imagen e EBY (Empowered By You) marca de ropa interior de Sofía Vergara y Renata Black, y de la próxima colección Otoño - Invierno de la línea Pam and Gela de la reconocida marca estadounidense Juicy Couture.



Además, dispuesta a afrontar nuevos retos, incursionó como guionista en la serie web ‘FriendZone’ de la que es la protagonista y que llega en noviembre a su cuarta temporada como la serie web colombiana más exitos.



Imparable, creó su propia marca ‘Selvaia’, especializada en productos de belleza, que ofrece alternativas novedosas en el mercado para el cuidado de la piel.



De su experiencia como presentadora en MTV durante cuatro años asegura que fue una etapa de autoconocimiento, “me la pasaba viajando por Latinoamérica y Colombia, cubriendo festivales, conociendo artistas. y me ayudó a conocerme a mí frente al micrófono y a la cámara, a saber utilizar ese poder para decir lo que sientes y lo que piensas”.



Cada personaje que ha hecho en la televisión, como Estellita en Loquito por Ti, Silvana en La Reina del Flow y Ximena en La Reina del Sur, han sido un camino para formarse en la actuación, profesión que le apasiona. “Si bien uno está en clases y se está formando constantemente, no hay mejor formación que estar en un teatro, en un set, al ritmo de hacer televisión o una película. Esto me ha dejado formación y humanidad. Lo que más me llena de actuar es esa empatía que logras con otra persona, poniéndote en sus zapatos”.



Sueña con hacer una película de acción y se está preparando para ello. Este año estuvo cerca y no se rinde. Vivir en Los Ángeles ha sido un proceso de aprendizaje. “En un mundo donde todo el mundo está buscando una oportunidad, algo que te hace diferente es poder contar tu historia y tener una visión del mundo, en eso me ayudó mucho esta ciudad, este país”, dice.



Y por esa sensibilidad de artista, que le permite contar historias de modo diferente y mostrar el mundo desde su perspectiva, se convirtió en guionista de Friendzone. “Este es solo el inicio de una carrera que estoy comenzando. Me gusta encontrar retos que me apasionen, esto me ha permitido crecer como actriz, ahora entiendo qué buscan un escritor o un director. Han sido muchas noches sin dormir, de tratar de organizarse y dedicarse con mucha pasión a lo que se hace”.

Emprendedora

Como un camaleón que se transforma frente a las cámaras, no teme enfrentarse a estas, confiesa que esa pena la perdió desde niña. “Yo era la presentadora de los eventos familiares, la que creaba obras de teatro y actuaba, y al llamado de ‘foto’ era la que posaba. Me siento un poco más intimidada cuando tengo que hablar con alguien en un espacio más íntimo”.



Esa misma valentía la tuvo a la hora de emprender ‘Selvaia’, su propio proyecto con una socia. “El nombre proviene de selva y de Gaia, madre naturaleza. Y nace en un momento de mi vida en que sentí que tenía que conectarme con mis raíces, tanto en Colombia, con mi familia, hasta con lo qué estaba comiendo, haciendo o pensando. Ahora estamos enfocados en el cuidado de la piel. Nuestro producto estrella es el elixir del colágeno, para tener una piel saludable”, dice María Camila, la caleña que escucha ahora a la par salsas y vallenatos.