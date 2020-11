'De brutas nada', la serie de Isabella Santodomingo en Amazon

Álvaro José Carvajal Vidarte

Este 6 de noviembre llega a la plataforma de Amazon Prime el ‘dramedy’ (comedia dramática) ‘De brutas nada’, serie creada a partir del libro de Isabella Santodomingo ‘Los caballeros las prefieren brutas’.



La creadora colombiana aclara que todo en la serie es completamente nuevo, que “está basada por supuesto en personajes, problemáticas y algunos capítulos y situaciones” de su novela, pero que se trata solo de una guía nada más.



Sin embargo, la nueva producción de Amazon tiene la misma meta que la novela de Santodomingo, exponer sin juzgar una realidad en la que los hombres dicen que las prefieren ‘brutas’, sin saber que las mujeres no tienen ni un poquito de eso, porque “hay que ser demasiado astutas hasta para fingir que somos brutas”.



La idea para el libro surgió en una reunión con amigos, donde la autora se dio cuenta de que los hombres iban por un lado y las mujeres por el otro.



Santodomingo recuerda que “estos hombres exitosos, con puestos súper importante y estas mujeres berracas, no conectaban. Y le pregunté a uno de ellos, ¿si ellas están solteras, por qué salen con otro tipo de mujeres y no con ellas, que los podrían impulsar? Y él me contestó, ‘no, porque esas ya opinan mucho, realmente para casarse es mejor una que no se haya graduado ni de bachillerato, para que no diga nada’”.

Tras esa respuesta a Santodomingo le dio un ataque de risa, mientras que las demás mujeres no ocultaron su indignación frente al comentario. Fue en ese punto que empezó a escribir el libro, pensando en la desconexión que hay entre ambos sexos y en la falta de cooperación entre ellos para salir adelante. Pero, aclara, ella nunca buscó criticar la situación, sino solamente exponer una verdad que están cargando los humanos desde hace años y que, opina, sigue vigente. ¿O por qué otro motivo se readaptó su obra a una serie?



“La historia se somete al juicio, en este caso, del televidente, al verse reflejado en alguno de los personajes. Esto genera algo positivo y empodera a las mujeres, porque pueden ver que si no se casan o no tienen hijos está bien o que, si deciden casarse y tener hijos, también es respetable. Todos estamos en paz con nuestras propias decisiones y no enfrentadas como siempre las casadas con las solteras”, comenta ella.

"Hay muchas personas que están haciendo fila para el divorcio y otra cantidad que descubrieron que su pareja es el amor de su vida".

Isabella Santodomingo, autora.

La colombiana recuerda que cuando lanzó su libro estaba emocionada por las posibles repercusiones que tendría el título: ‘Los caballeros las prefieren brutas’. “Quise provocar incomodidad, que la gente pensara, se preguntara qué quería decir con ese título, que quemaran libros, llantas, algo. Yo estaba súper emocionada, pero al final no pasó eso, porque hasta las feministas, cuando leyeron el libro, entendieron lo que quería decir: que las mujeres somos súper astutas, hasta para fingir que somos brutas”.



Y continúa recordando, “mi meta era no calificar: ‘esta no sirve, porque es ama de casa’, o ‘esta se cree muy inteligente, porque trabaja’, porque resulta que no. Mi libro plantea que ninguna es realmente bruta, sino que estamos viviendo la realidad que escogemos y no tenemos derecho de criticar a la otra. Al contrario hay que tener fempatía entre nosotras, respetarnos las unas a las otras”.



Gracias al título provocador y desafiante, la obra se convirtió en un hit y se llevó al teatro, a la televisión y ahora a la plataforma de Amazon, en formato de serie que cuenta con un gran reparto, como el actor colombiano Julián Román, que interpreta el papel de Guillermo, un típico padre responsable que lleva el dinero al hogar donde lo esperan sus tres hijos y su esposa.



Para él actuar este tipo de historias basadas en realidades es muy importante, en especial cuando las verdades son maquilladas con comedia, ya que para él “el humor tiene una particularidad y es la de incomodar. El humor incomoda, porque tú te ríes, mientras al mismo tiempo te están pegando con un bate en la cara, ya que hay un espejo que refleja la realidad”.

Santodomingo le hace señas para que haga silencio mientras se ríe y le dice “Juli, chito, que no sepan lo que los golpeó”, apoyando la opinión del colombiano, de camuflar las reflexiones con situaciones cómicas, que permiten que el reflejo de la realidad sean menos pesadas y por lo tanto más efectivas, porque el espectador no se siente juzgado, sino que se autojuzga al compararse con esos personajes con los que siente semejanza, como ya lo decía la autora anteriormente.



Además, para Santodomingo programas como estos también tienen una labor social a veces olvidada, que es la de hacer entender a los demás que “no estamos solos. Que lo que te pasa a ti, le pasa a una cantidad de personas más y hasta de pronto la forma en la que los personajes lidian o no con sus situaciones, te ayuda a ti a lidiar con tu propia situación”.



Hay que recordar que, por muchas risas que haya, la serie sigue siendo un ‘dramedy’ y el drama, según Román, está reflejado en cada personaje: en la forma en la que se desenvuelve su relación, la manera en la que son complacientes con la pareja y no con ellos mismos.



“Desde el punto de vista de mi personaje, Guillermo complace a su mujer y un día se da cuenta que idealizó su relación y ahí está la tragedia más grande de su vida, porque es un tipo de más de 40 años, con su vida económica prácticamente solucionada, pero sus emociones internas abandonadas desde los 20 años. Eso es un drama grandísimo para cualquier persona y todo eso se verá a través de una comedia acertada y pulida”.

‘De brutas nada’



La historia sigue a Cristina (Tessa Ia), una chica con una vida cómoda y extremadamente feliz con su relación, hasta el punto de creer que su novio sería su futuro esposo. No obstante, un día en que pensaba sorprenderlo lo encuentra engañándola con otra mujer.



Tras este terrible suceso Cristina se ve en la difícil misión de encontrar un ‘roomie’ para compartir los gastos de su nuevo y lujoso apartamento, para así no tener que salir de él. Es así como conoce a Alejandro (Christian Vázquez), quien es erróneamente catalogado como gay, lo cual para ella y sus amigos lo cataloga como el ‘roomie’ pefecto para ella en ese momento. Ese error envuelve a ambos personajes en diversos enredos, hasta que ambos terminan irremediablemente enamorados el uno del otro.