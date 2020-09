Daddy Yankee firma multimillonario contrato y volverá a grabar un álbum tras ocho años

Álvaro José Carvajal Vidarte

Daddy Yankee anunció en las últimas horas la firma de un multimillonario contrato con la disquera Universal Music Group, UMG, según dio a conocer en las últimas horas El Cartel Records, sello discográfico fundado por el artista.



Aunque la cifra exacta del contrato no fue dada a conocer, de acuerdo con el comunicado difundido se trata de "uno de los contratos más caros de la industria de la música latina".



El acuerdo se logró en medio de la pandemia, por lo que la firma del contrato se realizó de manera virtual junto a Lucian Grainge, presidente y CEO de UMG, y todo su equipo.



"He trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y he creado modelos de negocio que han ayudado a traer nuestra música al mundo", dijo el cantante boricua en la información difundida por El Cartel Récords.



Por su parte, Grainge resaltó que "Daddy Yankee es un artista icónico y un emprendedor cuya creatividad extraordinaria influye en la cultura a escala global. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia UMG y tenemos muchas ganas de trabajar juntos para maximizar el impacto mundial de su increíble talento".



Yankee dio a conocer además que prepara su primer álbum de estudio tras ocho años (su última producción fue Prestige, lanzada en 2012).

Lea además: El sentido mensaje con el que The Cranberries recordó y homenajeó a Dolores O'Riordan

'Don don', lo nuevo de Daddy Yankee

Este viernes también se conoció el nuevo sencillo de Daddy Yankee. Se trata de 'Don don', tema realizado en colaboración con los cantantes Anuel AA y Kendo Kaponi.



Justamente, el lanzamiento de la nueva canción de Daddy Yankee se realizó en el marco del recién firmado acuerdo con Universal.



"El nuevo 'single' es solo el principio de nuevos proyectos que tenemos planeados y tengo muchas ganas de empezarlos" indicó el artista, de nombre de pila Ramón 'Raymond' Ayala.



'Don don' ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer y Amazon. Su video, también publicado este viernes, ya superaba las 3.000.000 de vistas sobre las 3:00 p. m. (hora de Colombia).