Cuatro modelos colombianas cayeron a un abismo en aparatoso accidente de tránsito

Jamir Mina

Cuatro modelos colombianas resultaron lesionadas tras caer a un abismo este domingo en un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía Ríonegro - Bucaramanga, en Santander.



Las modelos afectadas son Daniela Ochoa, conocida cono Nanis, Alejandra Serje, Vanesa Gallego y Diana Franco, quienes cayeron al abismo de 50 metros, luego de que el conductor del vehículo que las transportaba perdió el control en una curva y el automotor se precipitó de forma aparatosa.



"Dios existe y es misericordioso, nos cuidó todo el tiempo, estamos heridas, pero felices por estar vivas. Agradezco a todas las personas de buen corazón que han estado pendiente de nosotras...", escribió la modelo Nanis en su cuenta de Instagram.



"La Policía dijo que es un milagro que estemos vivos ya que íbamos a alta velocidad y nos fuimos a un abismo de 50 metros. Gracias Señor te amamos", relató la modelo, quien también aprovechó la oportunidad para aclarar que no estaban bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.



"No estábamos tomando, Alejandra no iba manejando y haciendo videos", aclaró Nanis, tras los comentarios de algunos usuarios, quienes las culpaban del aparatoso accidente.



"A las personas que hacen daño con sus comentarios, Dios los bendiga también y ojalá no tengan que pasar por esta experiencia. Cada una de nosotras tenemos hijos y lo que más nos dio duro fue sentir que nos íbamos a morir y dejarlos solos", agregó.



Las modelos fueron remitidas a la Clínica La Merced de Bucaramanga, donde son atendidas por los diferentes traumas que sufrieron.





Así quedó el carro tras caer por el barranco de 50 metros: