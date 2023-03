¡Conmovedor! Kristina Lilley envió un nuevo mensaje sobre su lucha contra el cáncer 

La recordada actriz de la televisión colombiana Kristina Lilley, en especial por su papel de Gabriela Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes, contó, en medio de lágrimas, los días difíciles que atraviesa debido al cáncer de mama que padece.

Esta vez, a través de un video en las redes sociales, la intérprete de grandes personajes dijo unas palabras muy emotivas a sus seguidores, este sábado.



"Muy buenos días a todos, mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando", empieza el mensaje de la actriz de 59 años.



Y prosigue, pausada, en medio del llanto, "agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen '¿Uy, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso'?, ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco, mi familia es el pilar más fuerte que tengo, le agradezco que esté conmigo, pero así como tengo días fuertes también he tenido días difíciles, cómo lidio con eso? Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y no me quedo ahí. Es natural, está bien, quería compartirles eso y gracias por acompañarme siempre, de verdad, con el amor más grande del mundo se los agradezco. Feliz día".



Las palabras de la actriz, que también ha interpretado a la malvada Edelmira Carranza Vda. de Guerrero en La Tormenta, y a Malvina en la telenovela Chepe Fortuna, han sido recibidas con cariño por sus seguidores, quienes le desean pronta recuperación, mucho ánimo, fe y fortaleza. La llaman "guerrera de la vida".