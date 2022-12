¿Confusión animal? Panda de dos años resultó ser una hembra y no un macho como se creía

Un panda gigante causó sorpresa en un zoológico de Países Bajos, al descubrirse que se trata de una hembra y no de un macho, como se estableció al poco tiempo de su nacimiento en 2020.



El descubrimiento dejó estupefactos a los trabajadores del lugar, quienes durante un examen médico de rutina se dieron cuenta de esta noticia. Cabe resalta que Fan Xing, como fue nombrado el oso, es el primer panda gigante nacido en los Países Bajos.



"Fan Xing nos ha sorprendido. Para nosotros, el sexo era algo que queríamos verificar durante un control de salud bajo anestesia, solo para estar seguros", declaró José Kok, responsable del zoológico, en un comunicado.



Meses después de su nacimiento, el 1 de mayo de 2020, Fan Xing fue sometido a un examen médico sin anestesia, realizado rápidamente para que el osezno pudiera volver con su madre lo antes posible.



Sin embargo, no es fácil determinar el sexo de un panda gigante, explicó Kok, sobre todo cuando se trata de un bebé que no deja de moverse.



"Estábamos tan convencidos de que era un macho que nunca lo habíamos puesto en duda", contó Kok el jueves por la noche en un programa de televisión.



Como se hace con todos los machos, el animal fue sometido a un entrenamiento especial en el zoológico para reforzar sus cuartos traseros para que pueda reproducirse sin dificultad. "Esta hembra tendrá unas patas traseras sólidas", bromeó Kok.



La sorpresa no afecta ni a la salud de Fan Xing ni a su misión, señaló el zoológico. El panda será enviado próximamente a China, tal y como estaba previsto, en el marco de un programa internacional de reproducción.