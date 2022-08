Condenan a 4 años de cárcel a secuestrador de los perros de Lady Gaga en Estados Unidos

Uno de los secuestradores de los perros de la cantante Lady Gaga fue sentenciado a cuatro años de prisión en una corte de Los Ángeles, informó este miércoles la fiscalía.



Jaylin White, de 20 años, aceptó un acuerdo bajo el cual desistió de disputar el cargo de agresión en segundo grado a cambio de que fuesen retiradas las acusaciones de intento de homicidio y conspiración.



En seguida fue sentenciado a "cuatro años de cárcel en una prisión estatal", informó la fiscal adjunta del distrito de Los Ángeles, Michele Hanisee.



Lea también: Famosos que, como Shakira, han protagonizado escándalos por evasión de impuestos



White, junto a James Howard Jackson, de 19 años, y Lafayette Shon Whaley, de 28, fueron acusados en abril del año pasado por el secuestro de las mascotas de la cantante Lady Gaga en febrero de 2021, que dejó herido de bala al paseador de los perros, Ryan Fischer.



El paseador caminaba a Koji, Gustav y Miss Asia cerca de la Sunset Boulevard en Los Ángeles, cuando fue interceptado por dos hombres que bajaron de un carro.



Fischer recibió un tiro, y los hombres huyeron con Koji y Gustav.



Miss Asia se escapó y regresó luego, encontrando a Fischer gravemente herido.



"No sólo me robaste los perros esa noche, me robaste mi medio de subsistencia", le dijo Fischer a White en la corte, de acuerdo con la publicación Rolling Stone.



"Casi morí aquella noche", dijo entre lágrimas. "Pero el trauma mental y emocional que causaste esa noche fue mucho peor", citó la revista.



La policía señaló que no cree que los sospechosos atacaran al paseador para llevarse los perros por su famosa dueña, sino porque son una raza codiciada que puede venderse por miles de dólares.



Lea aquí: Vuelven a Cali: Chocquibtown estará presente en el escenario del Festival Petronio Álvarez



Pequeño, y por tanto fácil de agarrar y transportar, un bulldog francés se vende por miles de dólares en el mercado negro por ser el perro preferido de las estrellas.



En la época, la cantante ofreció una recompensa de 500.000 dólares y finalmente recuperó a sus dos perros que fueron entregados a la policía por una mujer dos días después del robo.



James Howard Jackson, acusado de dispararle al paseador, fue liberado en abril por "un error administrativo".



Las autoridades ofrecieron en julio una recompensa de 5.000 dólares por informaciones que conduzcan a su captura.