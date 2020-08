Con 'Pacífico oscuro', la colombiana Camila Beltrán irá al Festival de Cine de Locarno

Erika Mantilla

En el Festival de Cine de Locarno, Suiza, uno de los más antiguos y prestigiosos de Europa, una colombiana está concursando con su película ‘Pacífico oscuro’, para intentar llevarse a casa el premio Leopardo del Mañana, que disputan otros 30 films.



“Hace mucho tiempo, en el Pacífico Colombiano, las mujeres hacían un pacto con fuerzas misteriosas para aprender a cantar. Poco a poco todo esto que nos enseñaron nuestros ancestros se fue quedando en el olvido y desde entonces sentimos que algo nos hace falta”, se puede leer en la sinopsis del corto de Camila Beltrán, una bogotana que se siente caleña y que decidió apostarle a la cultura del pacífico para intentar ganarse el corazón de los jueces del festival.



Antes de comenzar con su proyecto de largometraje en Colombia, la directora decidió que primero quería hacer un corto en el país y escogió a Cali como el escenario, porque es una ciudad que “siempre me ha interesado mucho”.

La idea del proyecto nació en el Petronio Álvarez, una de las festividades más importantes de la región, donde Beltrán finalmente descubrió lo que siempre le había fascinado de Cali cuando era una adolescente: era “la presencia de esta comunidad afro, que le da tanta magia a la ciudad, tanto a nivel musical, como de tradición”.



En el Petronio la directora conoció tanto al grupo de jóvenes que se encargarían de patrocinar el cortometraje, como a la voz narradora de la historia: Elena Hinestrosa, una importante activista de la capital vallecaucana, que se encargó de abrirle las puertas del conocimiento afro a Beltrán.



“Lo que Elena cuenta es lo que finalmente inspiró todo; todas esas creencias que están tan ligadas al mundo de la naturaleza y del mar, que tiene la comunidad afro, o que tenían. Ella me hablaba mucho de reexistencia y resistencia, como reexistir y resistir a través de las tradiciones. Realmente la película habla de cómo devolver esas creencias a las nuevas generaciones, regresarles ese misterio del mar, esos seres casi que fantásticos, que dentro del contexto del conflicto fueron desapareciendo. Esa es la historia detrás de la película”, comenta Beltrán.



Sobre los actores que protagonizan el film, que son los mismos jóvenes músicos que ella conoció en el Petronio y a quienes les siguió el rastro, todos son actores empíricos y son parte de la comunidad donde la bogotana estuvo grabando.



Pero Beltrán cuenta que ella quedó muy sorprendida sobre la soltura frente a la cámara que tenía el grupo, sobre todo por parte de las niñas, “ellas fueron muy receptivas y profesionales en lo que hacían y en realizar lo que yo les pedía”.



Ahora que el corto está terminado y a pesar de estar en medio de una cuarentena nacional, Beltrán decidió dar el siguiente paso, que es la realización de un largometraje en Colombia, con la ayuda de Proimágenes.



“Obviamente estoy reevaluando cómo realizar la película, teniendo en cuenta la situación actual, pero no se puede estar en pausa en medio de la pandemia. Creo que de todas formas siempre se puede y toda condición de restricciones de libertad, lo que hacen es impulsarlo a uno a ser más innovador y diferente”, opina la directora, quien sentencia que “tiene que ser posible trabajar en estas circunstancias, porque no nos podemos quedar quietos”.



Para Beltrán el arte es “lo único que nos puede salvar” y el cine es “una alquimia” que se nutre de la realidad para crear un mundo paralelo donde el humano puede refugiarse de la realidad. Por ello, un mundo sin ninguna de ambas cosas sería caótico.



“El imaginario es donde tenemos que apostarlo todo y más en esta época. El imaginario es la única puerta de salida a la realidad que nos toca cada día y que es más difícil. Creo que si se cree mucho en la realidad, no habrá escapatoria. Para mí la música, el arte, la escritura y todo lo que nos haga crear otro mundo paralelo a este, es lo que nos puede unir como comunidad y lo que nos puede salvar”, comenta la directora.



La unión de la que habla Beltrán viene de la posibilidad de conocer y experimentar diferentes perspectivas de vida durante unos cuantos minutos u horas a través de la pantalla.

“El cine nunca debería desaparecer, porque en él se nos permite ser otro durante el tiempo que dure la película. Yo pienso que en el momento que el cine desaparezca, esa alteridad, que nos nutre a todos y que hace que todas las personas puedan encontrarse a sí mismas porque es a través del otro que nos encontramos, dejaría de ser posible y sería negativo”, opina Beltrán.



Sobre el motivo por el que decidió venir a grabar a su país natal, pese a que desde hace 12 años vive en Francia, es porque para ella Colombia es “un país irracional”.



“Este país tiene una gran particularidad y es que aquí suceden las cosas que no suceden en ningún otro lado, a nivel de la naturaleza, de las personas, y esto ocurre precisamente por nuestros orígenes, por la mezcla cultural que hay aquí y por nuestra situación geográfica especial. Aquí la realidad está realmente al borde de lo que no es posible”, opina Beltrán.

Donde ver el corto

El Festival de Cine de Locarno, al igual que muchos otros a nivel internacional, tuvo que migrar al espacio digital para poder llevarse a cabo.



Por este motivo, los colombianos que deseen ver ‘Pacífico oscuro’, el corto de Camila Beltrán, podrán hacerlo buscando el título en el link www.locarnofestival.ch, la pestaña ‘Locarno 2020’ y seguidamente a ‘Program’.



“Esta es la parte buena de la pandemia, como todo está ocurriendo en línea ahora la gente puede ver las películas más facilmente También vamos a intentar entrar a festivales nacionales, para que el corto tenga más visibilidad”.