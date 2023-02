Con la tercera película de Ant-Man , la fase cinco del Universo Marvel acaba de iniciar

Los fieles seguidores del universo Marvel ya tienen sus boletas para el estreno esta semana en las salas de cine del país, de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.



Protagonizada nuevamente por Paul Rudd, quien fuera elegido como uno de los hombres más sexys del mundo por la revista People, y Evangeline Lilly, quien repite como Hope Van Dyne, la tercera entrega de la historia del hombre hormiga esdirigida por Peyton Reed.



Es la película número 31 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pero la primera cinta de la Fase 5, siendo la secuela de ‘Ant-Man’ (2015) y ‘Ant-Man and the Wasp’ (2018). Así, marca el primer gran paso de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel.



124 minutos dura la película que trae de regreso a Michael Douglas y Michelle Pfeiffer como el Dr. Hank Pym y Janent Van Dyne. Colprensa

¿Han cambiado los sentimientos de Scott Lang, su personaje, acerca de ser un superhéroe desde el primer Ant-Man en 2015?

Paul Rudd: Scott realmente quiere ser padre, y creo que este es su enfoque principal, por lo que siempre he tenido una especie de relación de amor y odio con él, pero siento que a esta altura de la historia lo ha aceptado.



Él está feliz de todo eso, parece que siempre está pendiente del espejo retrovisor, pero cree y siente que puede tener la vida que muchos llaman ‘normal’, pasar un tiempo juntos, en familia. Pero son realidades que no duran, tanto como hubiera querido.



Creo que ha crecido mucho en el transcurso de los nueve años que llevamos haciendo estas películas. Quiero decir, es un tipo que cuenta con un trabajo regular, de hecho, comienza sin tener trabajo, que es traído a este grupo y no tiene súper habilidades innatas, pero luego subió y terminó en una verdadera batalla contra Thanos. Por lo que el cambio fue total. Ha experimentado muchas cosas, pero en medio de la locura de toda la transformación de su vida, ha aceptado quién es.



Me gusta el hecho de que él es parte de un grupo con algunas personas bastante impresionantes y superhéroes, y que él sería el primero en decir: ‘¿Qué diablos estoy haciendo aquí?’, ‘esto no tiene ningún sentido’, porque es una persona real, común y corriente.



¿Qué lo trae de vuelta a la acción si está feliz con su vida?

Paul Rudd: Cuando comenzamos esta película, cuando la ves, es como si todo los sucesos se desarrollaran en el presente. Los eventos de ‘Endgame’, todo ya trascendió, y no diría que está dando una vuelta de victoria, pero es la sensación que está en el ambiente.

Los espectadores se encontrarán con la sorpresa de que Scott ha escrito un libro, ya sabes, unas memorias y ha explicado todo lo que ha estado pasando en su vida y sus experiencias con los Vengadores, pero ahora está listo para tener algo de tiempo, ser un papá normal, una faceta en la que se encuentra con algunos problemas, porque ha perdido muchos momentos con su hija y eso ha generado muchos problemas con su relación con ella.



Evangeline Lilly da vida a La Avispa. Kathryn Newton, la actriz de ‘Big Little Lies’, interpretará a Cassie. Colprensa

MÁS PROTAGONISMO PARA LA AVISPA

¿Cómo ha evolucionado Hope van Dyne, su personaje, desde que el público la conoció?

Evangeline Lilly: Ella comenzó la primera película de Ant-Man como una mujer muy fría, distante y muy aislada. No tuvo muchas relaciones en su vida, y las que tuvo, fueron rotas y dolorosas. Esto, como actriz, me ha permitido tener un arco increíble para poder jugar donde ella. Está locamente enamorada, es la madrastra de Cassie y en este momento, ya logró reparar su fracturada relación con su padre. También se ha reunido con su madre, en una relación que estaba perdida hace mucho tiempo. Está florenciendo.



¿En qué está concentrando sus esfuerzos?

Evangeline Lilly: Está prosperando y tomando ese amor y difundiéndolo, tratando de hacer lo correcto en el mundo y solucionar problemas que son masivos como el calentamiento global y las crisis de vivienda, y lo está haciendo con éxito.



Y está este pequeño contratiempo. Hay una pequeña pieza que falta, que es que ella siempre había fantaseado con que su mamá volviera a casa algún día, una fantasía que comenzó cuando ella tenía ocho años, era como si fuéramos mejores amigas, y ella me lo contaría todo y seríamos tan cercanas.



Pero realmente su mamá mantiene a Hope afuera, y esa es una herida que está supurando al comienzo de la película.