¿Cómo se construyó la escena más triste, y real, de 'Encanto'?, hablan sus directores

No solo encantaron a miles de espectadores, sino que ellos mismos quedaron encantados con Colombia. Eso dijeron, en charla con El País, los directores de ‘Encanto’, Jared Bush y Byron Howard, y la co-directora Charise Castro Smith.



Son ellos los responsables de que la película 60 de Disney sea un homenaje -entre otros referentes- a las mariposas amarillas de la obra de Gabriel García Márquez, pues no se trataba de contar una historia de princesas europeas, sino de ser respetuoso con otro tipo de magia: el realismo mágico.



Esto nos dijeron, ahora que la película hizo su recorrido por salas de cine y llegará esta semana a los hogares, a través del canal Disney +, el próximo 24 de diciembre.



De todos los posibles países del mundo para hacer una película, ¿por qué eligieron a Colombia como fuente de inspiración?



Jared Bush: Porque Colombia es lo mejor... (risas).



Byron Howard: aparte de eso, ha sido un gran honor ser elegido para representar una parte de todo lo que es Colombia, es un lugar vasto y diverso, pero la gente fue nuestra mayor inspiración. Nos sentimos muy honrados de que personas de todas partes del mundo conozcan más sobre Colombia y se maravillen, como nosotros, por este país.

Jared Bush: además queríamos conocer a Carlos Vives, y pasar tiempo con él (risas). La música de Colombia es asombrosa, es parte de lo que más nos encanta de este país; soñábamos tener en una película todos estos ritmos y canciones.



Charise Castro: La comida, la arquitectura, la gente... y los chigüiros, que son los animales más tiernos que existen (risas).



¿Qué lugares de Colombia tuvieron la oportunidad de conocer y cuál los marcó de manera más profunda?



Byron: Barichara es un pueblo tan hermoso, tan preservado, que marcó para mí buena parte de lo que finalmente aparece en la película.



Jared: para mí fue impactante Salento, en el Valle del Cocora, cuando lo vimos durante nuestro viaje supimos que ese era el lugar donde la casa de la familia Madrigal tenía que estar. Es de otro mundo, un lugar precioso, algo que nunca había visto en mi vida. Pero en general, cada lugar al que fuimos, Cartagena, Palenque, Bogotá, cada lugar tenía un sabor tan diferente y distintivo, que cuando veíamos algo nuevo decíamos “esto es mi favorito”, eran experiencias tan distintas entre sí que quisimos dejar el registro de varias, de muchas de ellas.

“Que sea una película donde haya magia, pero que esa magia tenga un fundamento en la realidad, es lo que hace para mí tan especial a Encanto”.

Byron howard, director de cine

La película 60 de Disney no es un acontecimiento cualquiera, 60 es un número importante, una ocasión de gala. ¿Qué representa para ustedes haber estado a cargo de esta coyuntura?



Byron: es cierto, hacer parte de esta tradición de grandes historias con gran música es un privilegio, y para la númerto 60 quisiemos abrirnos a la diversidad. De Colombia podríamos hacer 100 películas más, por su gran diversidad. El reto era encontrar la magia propia de este film, pues la magia de las historias de princesas europeas parecía tan foránea... no se sentía correcto para este film, así que teníamos que buscar otro tipo de magia, con respeto, e inspirados en lo específico de Colombia, y pensamos que esto tiene que ver con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, así que nos sentimos muy honrados de llevarlo a este film.



Jared: para mí el reto más enorme es que Colombia tiene tanta riqueza, es tan enorme, tan grande, que representar eso en una sola película es muy difícil. Por fortuna tuvimos una familia de 12 personas que nos ayudó a lograrlo, y sabíamos que esos 12 familiares podrían representar diversas partes de Colombia. Estoy de acuerdo con Byron, podríamos hacer 100 películas de Colombia y aún así no terminar de representar todos los elementos que la constituyen. Por ser la película número 60 de Disney esta recibe mucha atención, así que nos alegra que sea vista la belleza de Colombia. Espero que mucha gente a lo largo del mundo quiera ir a visitar. Y que también la gente de Colombia vea la película y se sienta orgullosa de ella.

Qué consideraciones hubo detrás de la escena del desplazamiento forzado, uno de los momentos más duros de la película.



Charise: tuvimos la asesoría de dos personas que nos ayudaron a comprender el último siglo de historia de Colombia, cuando tantas personas del campo fueron forzadas a huir a las montañas o a las ciudades. Queríamos ser muy respetuosos, pues el desplazamiento, la migración forzada, también es algo que muchas familias de diversas partes del mundo han sufrido y nuestra meta fue tratarlo con compasión y empatía, y representar un momento de sanación del trauma intergeneracional, como ocurre entre la abuela y Mirabelle. Comprender la historia, entender la perspectiva de la otra, ese momento, es de los más importantes de la película.

Esfuerzo de muchos



En palabras de Jared Bush:

“Lo que más aprendí de hacer esta película fue el valor de la colaboración, había siempre un equipo de muchas personas dándonos su voz y su concepto y su mirada, y eso es muy importante porque en una película como esta uno necesita perspectiva, es decir, escuchar diferentes voces. Así que, si me preguntan por el gran aprendizaje en producción, fue el poder de la colaboración.