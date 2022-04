Colombia celebró los 90 años del maestro Fernando Botero

El día llegó y la celebración no se hizo esperar. Este martes el maestro Fernando Botero llegó a los 90 años de edad, y aunque los festejó en privado, en su casa en Mónaco, en Colombia las celebraciones no se hicieron esperar y se extenderán durante el resto de semana.



A través de las redes sociales, desde distintas partes del mundo, los seguidores de uno de los artistas más importantes del siglo XX, se unieron a la felicitación, en especial, publicando sus fotografías posando al lado de las esculturas que se encuentran en distintas ciudades de Colombia y del mundo.



Una buena cuota la entregó Medellín, una ciudad Botero, en especial desde la Plaza de Botero, que cuenta con una colección de 23 de sus monumentales esculturas más famosas. También se puede visitar 'El Pájaro', una obra que quedó como muestra y homenaje a las víctimas de un terrible acto terrorista que en 1995 cobró la vida de más de 20 personas, dejando en la escultura, producto de la explosión dejó un boquete en la escultura, que se decidió dejarlo así, a manera de memorial.



El artista se negó a retirar la escultura dañada, y en cambio, instaló una igualita junto a la dañada por el acto terrorista.



Lea aquí: Luto entre los salseros: falleció José Luis Cortés, 'El Tosco', uno de los padres de la timba cubana



Viajar a Cartagena, visitar su casco histórico para llegar a la Plaza Santo Domingo y tomarse una fotografía con 'La gorda Gertrudis', que ya cumple 22 años allí. Quizás, los famosos cocheros que no paran de contar historias a los turistas, crearon la leyenda de que si se tocan sus pechos se tendrá la mejor suerte en el amor. Esto ha hecho que el desgaste del bronce en esta parte sea evidente.



También se hicieron presentes los que se tomaron la fotografía del busto situado en el parque Thays de Buenos Aires, Argentina. Pasar por la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile donde se encuentra 'El Caballo'. Así como en otras partes de Puerto Rico, Panamá y Venezuela, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.



Desde Europa también llegaron fotografías, desde Madrid, con las obras 'Mujer con espejo' en la Plaza Colón, 'Rapto de Europa' en el Aeropuerto Barajas, junto a la escultura 'La Mano'.



'El Caballo' le da la bienvenida a los viajeros que llegan a la ciudad de Barcelona, pero también se encuentra en dicha ciudad 'El gato de Botero'.



Los portugueses también publicaron sus fotografías, desde Lisboa con la obra 'Maternidad', mientras que cerca de la estación Liverpool Square, se encuentra una de las obras más pesadas del artista, la cual supera las cinco toneladas. Incluso con 'El Pájaro', que se adapta de manera genial con el paisaje urbano de Singapur.

En su casa

La donación de varias salas que enriquecen el Museo de Antioquia, las veintitrés esculturas monumentales que adornan la plaza de su nombre y la dotación de trescientos instrumentos para niños y jóvenes que hicieron parte de la Red de Escuelas de Música de Medellín a principios de 2000, son muestra de un corazón generoso y comprometido con el desarrollo cultural de la ciudad.



Por eso, la música no podía faltar en esta celebración y la apertura de la exposición Botero 90 años con la interpretación de Suite Botero, de Jaime Martínez, una obra inspirada por las diferentes influencias en la vida y obra del artista.



Una celebración de la vida del más universal de los pintores antioqueños con conversaciones, concierto y proyecciones con entrada gratuita a lo largo de este martes.