Ciclo feminista alemán y nominadas al Oscar, presenta la plataforma Mubi para marzo

Este mes Mubi presenta Holy Spider, dirigida por Ali Abbasi, ambientada en la ciudad santa de Mashhad. La historia sigue a la periodista Rahimi (Zar Amir Ebrahimi), que investiga los asesinatos de varias trabajadoras sexuales a manos del "asesino de la araña", que cree cumplir una misión divina para limpiar la ciudad de pecadores. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes de 2022, donde Zar Amir Ebrahimi ganó el premio a la mejor actriz.



Además, la plataforma presenta un ciclo de películas y cortometrajes dirigidos por talentosas y grandes mujeres como: Sara Cwynar, quien dirige el cortometraje Glass Life, que describe cómo vivimos bajo una vigilancia constante, sin intimidad y frente a un mundo de imágenes; Haifaa al-Mansour, la primera mujer en realizar un largometraje de Arabia Saudita bajo el título Wadjda, donde narra la historia de una niña de 10 años que vive en un suburbio de Riad y sueña con tener una bicicleta, pero la ley se lo prohíbe. También se inaugura un ciclo de películas que ofrecen una visión general del cine feminista en Alemania.



En la programación destacada llega The Cat has Nine Lives, de Ula Stöckl, que explora el lugar de las mujeres como madres dentro de familias patriarcales, la independencia profesional de ellas, la liberación sexual y las luchas políticas, reflejando las preocupaciones del movimiento feminista de la época; y The Woman in the Fifth, de Paweł Pawlikowski, un misterioso thriller romántico con toques surrealistas, protagonizada por Ethan Hawke y Kristin Scott Thomas.



En los estrenos más esperados está De Cierta Manera, de Sara Gómez, que ofrece una compleja crítica del machismo, la sociedad patriarcal y la violencia de clases en una Cuba post-revolucionaria, a través de una historia de amor en las afueras de La Habana; Please Baby Please, de Amanda Kramer, protagonizada por Andrea Riseborough y con una actuación especial de Demi Moore, es una carta de amor a la excentricidad del cine que explora el deseo, las identidades de género y las sexualidades ocultas de sus personajes.



Llega a la plataforma Ava, de Léa Mysius, una seductora exploración de la sexualidad femenina y los miedos adolescentes, una contagiosa mezcla de colores deslumbrantes, humor y la melancolía ensoñadora del transformador verano de una joven que descubre que está condenada a perder gradualmente la vista.



Y estará también Zero Fucks Given, de Emmanuel Marre y Julie Lecoustre, protagonizada por Adèle Exarchopoulos, que narra la historia de Cassandra, una azafata de 26 años que vive al día y se va de fiesta sin importarle el mañana.



Asimismo, hay un foco dedicado a Jim Jarmusch, una de las figuras más importantes del cine independiente en Estados Unidos, con Permanent Vation y Stranger Than Paradise, películas idiosincrásicas que van más allá de la estructura narrativa convencional y captan el encanto de la vida cotidiana.



Durante todo marzo, se podrá disfrutar el foco El Caos Reina: Las películas de Lars Von Trier: The Idiots, una de las primeras películas de Dogma 95, Dancer in the Dark, protagonizada por Björk y The FiveObstructions, un largometraje que reúne cinco remakes del cortometraje The Perfect Human (1967) de Jørgen Leth.



También estará disponible The Man Who Fell to Earth, de Nicolas Roeg, donde nos presenta a David Bowie como un extraterrestre de apariencia humana, que viaja a la Tierra con el fin de conseguir agua y poder salvar la vida en su planeta.





Y está Blue Steel, de Kathryn Bigelow, un clásico drama policial norteamericano con la historia de un psicópata que se enamora de la policía que lo persigue, protagonizada por Jamie Lee Curtis; y Los Adioses, de Natalia Beristain, protagonizada por Karina Gidi, Daniel Giménez Cacho, Tessa Ia y Pedro de Tavira, quienes dan vida a la escritora Rosario Castellanos y al filósofo Ricardo Guerra a través de distintas etapas de su vida y su relación.



Además estará a disposición de los usuarios de la plataforma una selección de películas ganadoras y nominadas a los Oscar, The Elephant Man, la película con más nominaciones de David Lynch; My Week With Marilyn, de Simon Curtis; The Graduate, de Mike Nichols, y La La Land, la cinta de Damien Chazelle nominada en 14 categorías incluida mejor película, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling.